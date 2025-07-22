陸國安部警示「公務人員」旅遊注意伴手禮　會被改裝竊聽

▲大陸國安部要求公務人員出境旅遊注意小物件禮品。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者魏有德／綜合報導

暑期長假來臨，許多民眾選擇出境旅遊，國外旅遊進入高峰期。大陸國家安全部近日提醒，部分看似普通的紀念品，可能暗藏國安風險，特別是公職人員、涉密單位員工及科研院校師生，必須提高警覺。

大陸國安部指出，近年發現，境外有人藉「土特產」、「小禮物」之名，暗中布設陷阱，「紀念品承載著獨特的假期體驗和難忘回憶，在挑選、購買或收受紀念品時，廣大人民群眾應提高防範意識，瞭解相關規定，審慎待之，切勿讓美好的旅行回憶成為威脅國家安全的定時炸彈。」

大陸國安部還列舉「不得」帶回的物品：活體「特產」不得帶回，部分境外動植物可能攜帶病蟲害或病原體，入境後恐引發疫情、破壞生態環境，屬禁止攜帶品；問題商品不可購買，有些販售的地圖、文創品存在錯繪、漏繪或錯標中國領土情況，違反相關規定，屬嚴禁帶入境內的物品；陌生禮品切勿收取，境外間諜機構曾將鑰匙扣、掛飾、耳環等小物件改裝為具竊聽、定位功能的裝置，並以「熱情贈送」的方式企圖套取國家機密。

大陸國安部提醒，旅遊購物時應審慎挑選，避免因好奇而購買違禁品，也不要隨意接受陌生人贈品，「購買地圖、書籍等物品時，應核對是否符合官方標準，對可疑商品果斷拒絕。」