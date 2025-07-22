「Z字型強拖」扯斷台澎海底電纜　最高檢察署將開國安研討會

▲宏泰58貨輪拋錨扯斷台澎第三海纜線案涉及地緣政治及國安問題。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台澎第三海纜線日前遭貨輪「宏泰58」以故意拋錨、Z字型拖行拉扯斷裂，王姓陸籍船長已被台南地院判刑3年，這起故意破壞電纜事件，在國際上引起關注，美國參議員還提出《台灣海底電纜韌性倡議法案》，最高檢察署為強化類似案件偵辦知能及海纜安全防護韌性，將舉辦研討會，與國安、警政等機關人員交流管理機制與安全維護等議題。

多哥共和國籍的「宏泰58」2月25日凌晨航行至台南市北門區西方外海5海浬處時，王姓船長明知該海域為公告禁錨區，仍下令船員釋放錨爪，並在海纜線上方以Z字形行進，導致中華電信公司的TP3光纖海底電纜嚴重受損，通信一度中斷，影響層面廣及民生、經濟、資訊安全等，案經檢方起訴後，台南地院6月依《電信管理法》將王姓船長判刑。

這起我國首宗破壞海底電纜案，因牽涉地緣政治與國家安全等，備受各界矚目。本月美國參議員更提出相應法案，顯示此議題重要性非同尋常。最高檢察署、海巡署、經濟刑法學會決定在8月13日舉行「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」，邀請包括港務局、漁業署、數發部及中華電信等機關，就海底電纜之管理機制、廉政風險及安全維護等議題為介紹說明。

會議將由承辦「宏泰58」案件的台南地檢署檢察官徐書翰分享，並邀請德國刑法學者Professor Frank Zimmermann就歐洲波羅地海海底電纜破壞與談，期能就此議題深化交流，強化偵辦知能及海纜安全防護韌性，共同守護國家數位生命線之安全永續，法務部所屬機關、國安局、海巡署、警政署、司法院暨所屬機關人員都可線上報名。報名網址 https://chiurl.pse.is/7ut6qm