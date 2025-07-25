多名文官屆齡退休！高雄市府公布新人事　異動名單曝光

▲高雄市政府。（圖／記者吳世龍攝）
記者賴文萱／高雄報導
高雄市政府今（25）日發布人事異動，市府表示，因七月份有數名文官因屆齡退休，為增加中高階文官歷練，以及培育優秀人才，以「深化本職」與「跨業務整合」為兩大調動思考方向，期盼同仁能夠為市政與市民做出共多貢獻。
市府參議郭培榮陞任毒品防治局副局長；教育局副局長黃盟惠轉任市府參議；教育局專門委員劉靜文陞任教育局副局長；觀光局副局長孫春良轉任市府參議；海洋局副局長鍾致遠轉任觀光局副局長；三民區區長羅長安陞任海洋局副局長；勞工局副局長陳石圍轉任市府參議；勞工局主任秘書皮忠謀陞任勞工局副局長。
運動發展局專門委員黃伯雄陞任前鎮區公所區長；前金區公所區長許淑媛轉任三民區公所區長；茄萣區公所區長蔡青芬轉任前金區公所區長；湖內區公所區長賴美娥轉任茄萣區公所區長；前鎮區公所主任秘書陳秋霞陞任湖內區公所區長。
阿蓮區公所區長賴立齡轉任路竹區公所區長；毒品防治局梅兆平科長陞任田寮區公所區長；彌陀區公所區長歐劍君轉任苓雅戶政事務所主任；內門區公所區長陳景星轉任彌陀區公所區長；鹽埕區公所主任秘書陳佑瑞陞任鹽埕公所區長。
高市府表示，上述人事調動自7月26日起生效。
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