赴日自駕遊注意！「5大行為」恐觸法　第2點台灣人常犯

▲台人赴日旅遊時有時會選擇自駕，日媒分享5種行為「不注意就違規」，最重罰款50萬日圓。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多人前往日本旅遊時，都會選擇租車自駕遊，但兩地除了左駕、右駕的不同外，其實也有很多規定都大不相同。一些看似沒什麼大不了的行為，其實已經觸犯交通規則，駕駛人一不小心就可能因此吃上罰單。像是在紅燈時換駕駛、戴耳機開車、甚至短暫離車卻沒有熄火，這些都屬於常被忽略卻實際違規的行為。

根據《WEB CARTOP》報導，日本警方列出5種常見但駕駛人容易忽視的交通違規行為。其中一項是在等紅燈時換駕駛。許多長途駕駛者為節省時間，會趁紅燈時與副駕駛互換，但只要車輛沒有完全停妥於安全地點，這種行為就可能違反「停止措施義務」，一旦被查獲，普通車將被記1點違規點數，並處以6000日圓罰鍰。

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第二點就是停車購買飲料卻沒有熄火、鑰匙仍留在車內，也被視為違規，同樣觸犯「停止措施義務」。無論離車時間長短，駕駛都應將排檔排至P檔、拉起手剎車並熄火，才能合法下車。

此外，不少駕駛為了方便，會在前擋風玻璃裝設手機支架或飲料架，但這類配件若妨礙視線，可能構成「違反安全駕駛義務」，將面臨2點違規點數與9000日圓的罰鍰。若違反車輛保安基準，後果更不容小覷，因此建議安裝時務必留意視野不受阻擋。

神奈川縣警也提到，駕駛開車時如配戴音量過大的耳機，導致聽不到必要的聲音訊號，也會違反安全駕駛義務。無論是開車還是騎自行車，只要配戴耳機妨礙判斷與聽覺反應，都是不被允許的行為。

最嚴重的一項違規則是「疲勞駕駛」。依據《道路交通法》第66條規定，任何因過勞、藥物、疾病或其他因素而導致無法正常駕駛的情況，皆屬違法。一旦被認定為過勞駕駛，將面臨25點違規點數、駕照吊銷、最多3年以下有期徒刑，或是最高50萬日圓罰金，處罰極為嚴格。

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