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北京洪災山區民眾受困　官方動用無人機空投麵包火腿腸　

記者魏有德／綜合報導

北京連日受到強降雨侵襲，密雲水庫緊急洩洪，山區也出現洪災，部分民眾來不及撤出，在山區道路中斷的情況下只能就地安置，生活物資待援。對此，北京市應急管理局昨（28）日起，動用9架無人機，為懷柔區琉璃廟鎮受災群眾空投麵包及火腿腸等食物，緩解受困民眾「斷糧」的危機。

▲北京消防救援人員動用無人機向受困災民空投食物。（圖／翻攝央視）

▲北京消防救援人員動用無人機向受困災民空投食物。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，本輪強降雨以來，北京懷柔區多個行政村受災，部分群眾因山上道路損毀嚴重仍在等待轉移。救援人員啟用多架無人機，向21個點位空投3000份物資，包括礦泉水、麵包、火腿腸等，保障受災群眾的基本生活需求。

▲北京消防救援人員動用無人機向受困災民空投食物。（圖／翻攝央視）

消防救援人員王子寧表示，救援無人機可搭載30公斤的物資，續航約是20多分鐘，飛行速度15公尺／秒，兩分半就可以跨越兩個山頭，前往受災區域進行物資投送，我們也可以利用喊話器引導災民，前往指定區域領取物資，還可以透過視訊畫面觀察災民的身體狀況。

▲北京消防救援人員動用無人機向受困災民空投食物。（圖／翻攝央視）

官方數據顯示，截至28日24時止，北京在此輪強降雨造成的死亡人數已達30人，其中密雲28人、延慶2人，全市平均降水量為165.9毫米（公釐）。北京全市累計轉移80332人，轉移人員數量最多的三個區為密雲、懷柔和房山。

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