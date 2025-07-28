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74歲翁開賓士撞機車！看護急推輪椅助下車　網一看全傻眼了

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區今（28）日上午，74歲王姓老翁駕駛賓士車，在三光街準備右轉新北大道時，與沿新北大道直行的31歲李姓機車騎士發生碰撞。李男當場輕傷送醫，而事故發生後，有民眾目擊行動不便的王翁由副駕駛座的看護協助坐上輪椅，隨後推著輪椅前往探視受傷騎士，目擊民眾看到驚呆了。警方初步調查雙方均無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

▼看護推著坐在輪椅上的74歲王男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼看護推著坐在輪椅上的74歲王男，監視器拍下撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今日上午11時許，三重區新北大道與三光街口，王姓老翁當時駕駛黑色賓士小客車，從三光街準備右轉新北大道。不料，卻與沿新北大道直行往重陽路方向、由李姓男子騎乘的普通重型機車發生碰撞。猛烈撞擊導致李姓騎士四肢多處擦挫傷，隨後被送往醫院診治，所幸傷勢並無大礙。

事故發生後，有民眾拍下現場畫面並貼到社群平台Threads。行動不便的王姓老翁在車禍後，由坐在副駕駛座的看護下車，協助他坐上輪椅。隨後，看護推著王翁的輪椅前往探視了解被撞倒受傷的李姓騎士，這一幕讓許多網友驚呼：「當傭人推輪椅去駕駛座接駕駛，我又震驚了，還好機車騎士沒事。」

警方現場對王翁及李男進行酒測，酒測值均為0，初步排除酒駕肇事。王翁持有駕照正常，詳細的肇事原因與責任歸屬，警方尚待進一步調查釐清。

▼監視器拍下撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼看護推著坐在輪椅上的74歲王男，監視器拍下撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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