會議螢幕驚見裸女「3點全露」肉色放送！　美教育總監遭調查

▲會議進行中,沃特斯的辦公室螢幕卻出現多名裸女。(示意圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

美國奧克拉荷馬州教育界爆發醜聞,該州教育董事會24日召開閉門會議時,公共教育總監沃特斯(Ryan Walters)的辦公室電視螢幕,竟突然出現多名裸女,並且露出私密部位,他也因此正在接受調查。

董事會成員卡森(Becky Carson)向《奧克拉荷馬人報》透露,自己起初不敢置信,「我看見她們在螢幕上走動,心想『不會吧?那是她的乳頭,那是陰毛。我到底看了什麼?』」

意識到內容不當後,卡森立即要求關閉電視,「你的電視上在播什麼?我在看的是什麼?現在就關掉!」但沃特斯沒有解釋或道歉,就把畫面切掉了。

另一名董事會成員迪思拉吉(Ryan Deatherage)證實,沃特斯當時坐著、背對電視,所以沒有察覺到螢幕上的不雅內容,「老實說,我不知道怎麼辦。我只是非常震驚。」其他董事會成員也指出,沃特斯被提醒後顯得震驚、慌亂與尷尬。

Oklahoma’s Trump-loving, bible-thumping schools superintendent Ryan Walters is facing a probe after a video of naked women reportedly played in his office during a state meeting https://t.co/KVh4gVSxew