會議螢幕驚見裸女「3點全露」肉色放送！　美教育總監遭調查

▲會議進行中，沃特斯的辦公室螢幕卻出現多名裸女。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國奧克拉荷馬州教育界爆發醜聞，該州教育董事會24日召開閉門會議時，公共教育總監沃特斯（Ryan Walters）的辦公室電視螢幕，竟突然出現多名裸女，並且露出私密部位，他也因此正在接受調查。

董事會成員卡森（Becky Carson）向《奧克拉荷馬人報》透露，自己起初不敢置信，「我看見她們在螢幕上走動，心想『不會吧？那是她的乳頭，那是陰毛。我到底看了什麼？』」

意識到內容不當後，卡森立即要求關閉電視，「你的電視上在播什麼？我在看的是什麼？現在就關掉！」但沃特斯沒有解釋或道歉，就把畫面切掉了。

另一名董事會成員迪思拉吉（Ryan Deatherage）證實，沃特斯當時坐著、背對電視，所以沒有察覺到螢幕上的不雅內容，「老實說，我不知道怎麼辦。我只是非常震驚。」其他董事會成員也指出，沃特斯被提醒後顯得震驚、慌亂與尷尬。

Oklahoma’s Trump-loving, bible-thumping schools superintendent Ryan Walters is facing a probe after a video of naked women reportedly played in his office during a state meeting https://t.co/KVh4gVSxew — Rolling Stone (@RollingStone) July 26, 2025

不過，沃特斯27日發布聲明，全盤否認指控，甚至宣稱這些說法「完全是謊言」，是「害怕真正改變的破敗建制派的絕望手段。」他強調不會被分散注意力，將更專心讓奧克拉荷馬州成為全美最棒的一州。

沃特斯是該州知名保守派政治人物，過去就曾因為嚴厲且強硬的爭議教育政策，登上全國新聞版面，包括限制多元性別（LGBTQ+）學生權益，要求公立學校把《聖經》當作「歷史文件」納入教學內容。

董事會成員指出，該機構過去曾因為更輕微的事件，吊銷其他教師的執照，要求沃特斯應該以身作則，遵守他對教育工作者設下的標準。相關當局仍在調查中，目前尚不清楚裸女畫面的來源，以及為什麼會出現在公立學校辦公系統中。