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體育館空調翻新、棒球場座椅汰換　台東打造舒適觀賽空間

▲7,618萬元升級場館設施。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲7,618萬元升級場館設施。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提供縣民更舒適、安全與現代化的運動與觀賽環境，台東縣政府積極推動運動場館設施升級，包括縣立體育館空調與廁所整建工程，以及第一、第二棒球場觀眾席全面汰換作業，總經費高達7,618萬元。其中獲得教育部體育署補助3,800萬元，縣府亦編列自籌款3,818萬元，展現中央與地方攜手共建體育環境的堅定決心。

台東縣長饒慶鈴表示，此次體育館整修計畫涵蓋空調主機與空調箱的全面汰換，預估可提升約40%的節能效率，並導入人本設計概念。同時，館內老舊廁所也將翻新，全面改善通風、照明與排水系統，以提升如廁品質。該工程預計於114年7月至12月間進行，施工期間體育館將暫停開放，縣府呼籲民眾配合短期不便，攜手迎接嶄新的運動空間。

此次體育館整建總經費為3,658萬元，其中中央補助900萬元，縣府自籌2,758萬元，全面提升設施效能與使用者體驗，邁向永續且現代化的運動場域。

另一方面，第一及第二棒球場同步推動觀眾席汰換工程，將更換5,694席座椅，包括5,406席一般觀眾席、234席貴賓席，以及44席無障礙觀眾席，並搭配地坪防水改善，以強化場地整體安全與觀賽舒適度。工程總經費3,960萬元，其中體育署補助2,900萬元，縣府自籌1,060萬元。

此次新設的貴賓席選用與日本樂天生命Park宮城球場及樂天桃園棒球場「尊猿席」相同等級座椅，具備人體工學設計與雙杯架功能，提供尊榮舒適的觀賽體驗；而一般觀眾席則採用與台北大巨蛋相同規格的中空吹塑材質，兼具彈性與支撐性，即便長時間觀賽亦不易感到疲憊。

為確保每位民眾皆能平等參與體育賽事，球場特別於二、三樓設置44席無障礙觀眾席，並貼心增設陪伴席及安全欄杆。前方設有延伸平台，輪椅使用者可享有開闊視野，同時搭配無障礙電梯動線設計，打造友善、共融的觀賽環境。

饒縣長指出，縣府致力推動「全民運動」與「運動觀光」雙軌並進，不僅強化場館硬體設施，更重視使用者體驗與多元族群需求。未來將持續整合中央資源與在地聲音，讓運動成為台東生活的一部分，邁向健康快樂、全民共享的運動城市。

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