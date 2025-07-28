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打造一條龍移工支持體系　美家人力7/28登錄創櫃版

▲打造一條龍移工支持體系，美家人力今登錄創櫃版。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲打造一條龍移工支持體系，美家人力今登錄創櫃版。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著台灣高齡少子化問題加劇，外籍勞動力需求大增，台灣首家整合外籍移工仲介、長照服務、移民業務與國際匯兌於一體的人力資源公司美家人力資源股份有限公司，今(28)日創櫃掛牌成為全台首家進入資本市場在創櫃輔導的人力仲介公司。
美家人力成立於2012年，從仲介引進、長照媒合、在台生活支援到國際金流服務，打造出一條龍移工支持體系。

美家人力指出，目前在台移工逾82萬人，主要支援營建、製造與看護等人力缺口產業，創造每年約3千億經濟產值，已成台灣不可或缺的助力。此外，過去10多年，美家拿下勞動部評鑑A級、全球華人企業楷模獎、國際RBA（責任商業聯盟）VAP與SVAP雙重驗證，並被NPO人權團體推薦為最佳仲介，2021年也加入「責任商業聯盟（RBA）」並通過銀牌驗證與SVAP稽核。

在家庭照護方面，美家協助雇主媒合合法、合適的外籍看護工，收費合理且符合法規，並派遣專業照顧指導人員到府教學，協助移工熟悉語言與文化、快速適應工作環境，依據長者需求量身打造長照服務，有效減輕家庭照護壓力。另外，2022年在潭子科技產業園區設立大型宿舍「宜居美家」，提供套房式空間與24小時管理，並設有診所、藥局、美容、超市與餐飲等多元設施，營造安心、便利的生活環境。

針對移工匯款需求，美家推出「MGTT APP移工匯款」，結合線上驗證，實現銀行帳戶直接扣款、安全匯款，並與全台移工商店合作，提供語言協助，打造普惠、安全、便捷的金融服務。

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