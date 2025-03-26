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陳亭妃爭取農民災損權利　提升後壁蘭花園區組織與人力

▲台南山區包含玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、大內區等地芒果、荔枝、龍眼及地瓜著果率不佳、長不大嚴重影響收成，陳亭妃爭取農民災損權利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山區包含玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、大內區等地芒果、荔枝、龍眼及地瓜著果率不佳、長不大嚴重影響收成，陳亭妃爭取農民災損權利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由於氣候變遷氣溫忽高忽低，台南山區包含玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、大內區等地農民陳情反映芒果、荔枝、龍眼等水果著果率不佳，以及地瓜長不大，嚴重影響收成。

立法委員陳亭妃第一時間即向農業部表達農民心聲，應盡速完成速報。26日質詢農業部陳駿季部長時，特別要求農業部，應該盡速督促市政府農業局以及各區公所完成災損速報，協助農民度過難關，並且了解盤點整體災損的狀況。

陳亭妃指出，自己第一時間接到農民朋友反映今年芒果、荔枝、龍眼等水果著果率不佳，還有地瓜長不大的問題，3/19就馬上發文給農業部，接著3/24農業部發文給市政府農業局要求速報，3/25農業局才發文給各區公所要求了解芒果災損狀況。

陳亭妃強調，自己一直關注農業部與地方政府整個災損速報與處理流程的SOP到底要如何精進強化，從過去到現在也質詢過這個問題好幾次，不要每次都讓農民朋友等了又等，甚至不知道該從什麼管道反映申請嚴重的災損問題及補助。陳駿季部長也允諾，會要求農試所與地方政府積極配合，加強改善整個災損速報與補助公告發放的流程。

▲台南山區包含玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、大內區等地芒果、荔枝、龍眼及地瓜著果率不佳、長不大嚴重影響收成，陳亭妃爭取農民災損權利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，陳亭妃表示自己從2022年預算提案一路追蹤催生的「後壁國際級蘭花園區公建計畫」，2024年4月22日農業部終於陳報「花卉產業創新園區中長程公共建設計畫」，並於同年8月30日由行政院核復計畫的「機關編制」與「人員編制」問題，需要重新修正後重新陳報。她強調自己之前質詢就一直在追蹤農業部的計畫修改狀況，也終於盼到今年3月17日將人員編制的提案送人事總處審核。亭妃要求農業部必須隨時掌握最新的審查狀況，配合人事總處的意見進行調整，於一個月內將最新的進度報告給辦公室。

陳亭妃也補充要求，中央應該要針對可愛的「Orchid獸(蘭花獸)」進行推廣行銷，提升台灣蘭花品牌價值，讓台灣的蘭花產業在全球市場上更加耀眼。務必將後壁蘭花園區打造成世界級的蘭花外銷指標，打造台灣成為更具競爭力的蘭花王國。

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