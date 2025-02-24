預言開會結論！急診醫「酸爆衛福部」：同樣套路見過好幾次了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣急診室壅塞問題持續惡化，醫護人力不堪負荷，衛福部將針對這個狀況開會。「急診醫師碎碎唸」今（24）日PO文表示，說自己除了是急診醫，還是「預言家」，認為衛福部一定是討論出3點結論，「同樣的套路，已經見過好幾次了。」

「急診醫師碎碎唸」表示，雖然衛福部會為急診壅塞開會討論，但同樣套路他已經見過許多次了，官員們會先排排坐，然後互相寒暄問暖拜晚年。

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他接著開酸，這些官員會「微笑、舉手、說你好（判別腦中風步驟）」，「確定大家都沒有中風徵狀後，得出結論：1.請各醫院確實落實調控床位。2.一定保障民眾急診重症的就醫權利。3. 急診滯留時間會納入醫學中心評鑑項目，不符合的會剔除醫學中心資格。」

急診醫直呼，同樣的套路，已經見過好幾次了，無奈指出，「要解決問題很簡單，小病不要給付，大病給付，有個人帳戶制。國外小病不保，重症病患死亡率也沒有比台灣高啊……」

據統計，今年春節期間全台急診就診人次平均每天3.7萬人，比去年同期的2.7萬人多出1萬人。衛福部雖指是流感、諾羅病情同步發威所致，但李智晃點出主因是「人力荒」。

台灣急診醫學會22日晚間緊急發出警告，若急診壅塞問題持續惡化，將導致大量急診醫護人員離職。學會呼籲政府應該提高護理人員薪資與待遇，避免因人力短缺導致更多病房關閉，讓急診病患能夠順利住院，減少急診室負擔。