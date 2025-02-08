民間加薪近百萬挖角鐵道局工程師　人才荒衝擊國家建設　

▲負責花東鐵路雙軌工程的鐵道局工程人才面臨民間高薪搶人困境。（資料示意圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

政府部門人才荒以土木工程類最嚴峻，去年報考高普考人數持續雪崩大減361人，負責鐵道重大建設的交通部鐵道局也面臨同樣困境，不但今年負責花東雙軌工程的東工分局開缺8人，最後僅報到4人，報到率僅5成外，還面臨民間高薪挖角工程師，有工程師離職轉戰民間加薪將近百萬元，年薪逾200萬元。

中央去年通過提高專業加給，工程人員每月加發3千元加給，不過土木工程類報考人數依舊下滑，主要是民間開出薪資與公務員相差最多快2倍，不少年輕人往民間企業跑，甚至政府單位土木工程人才也遭高薪挖角流失，肩負國家重大鐵道建設工程的鐵道局也面臨同樣的困境。

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鐵道局長楊正君受訪時坦言，主要是受到民間單位開出的薪資較高，搶走了不少工程土木人才，以東部工程人員為例，2023年高普考提報了12到13個缺額，但報到的僅有4人，等於錄取報到率只有3成，2024年高普考也提報了8名缺額，最後報到的僅來了4個，東工分局現行編制是117人，目前僅有90人左右，缺口約23%。

楊正君坦言，工程人才荒以東部較嚴峻，主要是東工分局本部在宜蘭，但負責的工作戰線很長，一路包含花蓮到台東，把工程師派到台東去，不但要多負擔每周返鄉和返回工作地的交通費，台東工地住在組合屋且附近生活機能不足，都是讓年輕人卻步的原因，目前都是靠資深這一輩在撐，所幸行政院人事總處去年針對工程人員每月增加3千元加給，多少有點安慰效果。

不過民間開出的高薪不僅讓土木工程師高普考報到率低，現職的工程師也因民間開出高薪招手，出現離職潮，鐵道局坦言，鐵道局工程師年薪約一百萬出頭，目前已有5到6個被民間挖角，出去最少年薪160萬元，也有180萬年薪的，還有人出去後年薪超過200萬元。

不過楊正君表示，雖鐵道局東部工程師人力不足，但目前負責的花東鐵路雙軌等工程仍盡全力推進，通車時間不會改變。