飯店吊牌別亂掛！旅遊達人示警：恐成小偷下手關鍵

▲專家提醒，亂掛此類標示恐被竊賊視為房內無人增加入侵風險。（圖／AI製圖）



記者楊庭蒝／綜合報導

許多民眾出國旅遊時，習慣在飯店房門上掛上「請打掃」的吊牌，方便房務人員進房整理。然而，這項看似貼心的舉動近年卻被專家點名為潛藏安全隱憂的高風險行為。

綜合外媒報導，美國知名電子防盜設備公司ADT的總經理班奈特（Michele Bennett）指出，清潔吊牌形同對外暗示「房內無人」，對有心人士而言，無疑是潛在的作案契機。一旦不肖分子鎖定目標，輕則財物失竊，重則可能危及人身安全。她建議，若有需要清潔服務，應透過內線電話或飯店App通知櫃檯，而非在門口留下明確訊息。

這項擔憂並非空穴來風。專精各式鎖具的YouTuber「LockPickingLawyer」曾上傳影片示範，僅用一張飯店提供的「請打掃」掛牌插入門縫、快速撥動，不到3秒便成功開鎖，震驚無數網友。此實驗也凸顯部分飯店仍採用老舊門鎖系統，若缺乏防盜鍊或額外鎖栓，便易被輕易突破。

除了吊牌，旅客常見的「房卡夾」亦可能成為安全破口。資深旅遊達人奧爾德里奇（Justin Aldrich）提醒，許多飯店會將房號直接標示在卡套上，若不慎遺失，撿到的人便可輕鬆找到對應房間，造成重大風險。相對地，房卡本身通常不會顯示房號，遺失後仍相對安全。