陸30歲女下飛機猝死！　醫師提醒：當心「經濟艙綜合症」奪命

▲ 大陸一名30歲女子搭飛機久坐引發「肺栓塞」死亡。（圖／翻攝 廣東電視台）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名年僅30歲的李女士（化名）在搭乘長達11小時的國際航班從紐西蘭飛抵中國廣州後，剛下機不到10分鐘便突然倒地。現場醫護人員立即展開搶救並迅速送醫，最終仍宣告不治。經醫院初步判斷，導致她猝死的病因是「肺栓塞」。

綜合陸媒報導，「不要以為肺栓塞離我們很遠，切不可掉以輕心！」廣州中醫藥大學附屬第一醫院白雲醫院重症加護病房（ICU）主任彭醫師說明，李女士乘坐了大約11小時的飛機，送到醫院時，已經出現心室顫動，隨後心跳停止，經過搶救後宣佈死亡。醫生推測這是由肺栓塞引發的心跳呼吸驟停。

彭醫師指出，這類病例臨床上被歸為「靜脈血栓栓塞症（VTE）」，最常見的兩種表現形式為下肢深靜脈血栓（DVT）和肺栓塞（PE）。在長時間不活動或坐姿受限的情況下，血液循環減慢，容易在下肢形成血栓。一旦血栓脫落進入肺動脈，即可導致致命的肺栓塞。

此類病症在醫學上也被稱作「經濟艙綜合症」，意指長時間乘坐飛機、長途客車或火車等狹窄空間內久坐不動，導致靜脈血栓形成的風險大增，特別是乘飛機經濟艙時都會增加靜脈血栓栓塞症的風險。另外，肥胖、妊娠期婦女和吃了口服避孕藥、腫瘤病人等身體處於高凝狀態的人群也要特別注意。

▲久坐不動風險極高。（圖／Unsplash）

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院急診醫學科醫生解釋，長時間坐在一個相對狹小的空間，會影響下肢靜脈的回流。如果再有一些基礎的血管問題，就可能引發下肢靜脈血栓，栓子一旦脫落，就會出現危及生命的肺動脈栓塞。

2024年春節過後，廣東東莞一度出現多名因返鄉後長途乘車而導致「肺栓塞」的患者，當中3人不幸身亡，連續乘車時間均超過20小時。

2023年，江蘇一名45歲男子在飛行4小時後又立即參加長時間會議，進行肺動脈栓塞緊急手術。

連續久坐會大大增加患血栓的風險，一旦出現以上症狀，需高度懷疑血栓性疾病可能，記住「動、飲、穿、藥」四字保命法則。

保命小原則：

動：避免長時間保持同一姿勢。每隔1至1.5小時應起身活動，或在座位上進行簡單的腿部運動，如踝關節旋轉、抬腿、屈膝等動作。

飲：多補充水分，有助於降低血液黏稠度，促進循環。

穿：選擇寬鬆衣物避免壓迫。高風險族群可穿戴醫用彈力襪，幫助預防下肢血栓形成。

藥：高凝血症或血栓病史患者應依醫囑使用抗凝藥物，如阿司匹林、低分子肝素等作為預防措施。