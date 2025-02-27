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情侶出遊必修課！旅平險專家避雷指南　教你保身保財也保愛情

圖、文／安達產險提供

情侶出遊，不僅是一次浪漫的冒險，也是一場考驗彼此默契與耐性的挑戰。從選擇旅行目的地到行程安排，甚至到了當地遇到腹瀉、流感、個人財物遭竊等突發事件，都很容易引發爭執，影響旅遊心情。如何讓這段旅程既甜蜜又無憂？學會避開一些常見的「地雷」及「提前預防」，選擇有保障法定傳染病的旅平險，讓愛的旅行成為回憶中的美好篇章。

情侶出遊必修課！旅平險專家避雷指南　教你保身保財也保愛情（圖／安達產險提供）

© Freepik

首次一起出遊，除了享受浪漫與放鬆的時光，還會面臨不少挑戰。尤其在假期或繁忙季節出國旅遊時，意外狀況層出不窮，可能使旅程瞬間風雲變色。

1、 缺乏討論及行程安排：出遊前沒討論清楚行程安排、預算或其他重要細節，旅行的氣氛很可能會從浪漫變成「戰爭」！尤其是雙方對旅行的期待差異大時，一方想輕鬆悠閒的旅遊，另一方卻覺得每個景點都要打卡拍照，這時候更容易導致誤解和不愉快，甚至成為爭執的根源。

2、 行程過於緊湊：安排過多的活動和景點，讓每一天的行程都排得滿滿的，放鬆的旅行一下子就變成超級馬拉松，讓你根本沒時間喘口氣。另外，彼此對旅行的期待可能逐漸從「一起探索」變成「一起忍耐」，不僅沒有時間享受當地風情，連跟對方相處的時間都湊不出來，讓整趟旅途變得過於壓力大且疲憊不堪。

3、 忽視旅途中的安全問題：出國在外，隨時都有可能發生突發事件，無論是健康問題（如水土不服、感冒等）還是旅途中的安全隱患（如交通事故、失竊等），都會影響旅遊心情！特別是健康狀況，雖然日本流感高峰期已過，但是冬季仍是傳染病高傳染季節，諾羅病毒等高傳染性疾病還是不可掉以輕心，提早做好應對措施，能有效避免不必要的衝突和焦慮，而情侶出國最怕吵架，做好準備最安心！

情侶出遊不僅是放鬆身心，更是加深彼此感情的機會，為了確保旅程順利愉快，要與另一半提前討論並達成共識。同時，旅平險專家-安達產險也提醒，旅平險的花費與機票、飯店比起來並不貴，花一點點錢購買充足保額的旅平險與不便險，不僅能保障旅程的順利，更是一種貼心的表現。

安達產險提供專業的旅平險、不便險保障，針對國人最愛旅遊目的地：日本、韓國，海外突發疾病保障升級至150%，保單本身更涵蓋流感併發重症及新型Ａ型流感等法定傳染疾病，讓你在旅途中的每一刻都能更加安心。只需最晚在出發前一小時完成投保，保單立即生效，讓你在享受美好假期的同時，擁有無憂的保障！

情侶出遊必修課！旅平險專家避雷指南　教你保身保財也保愛情（圖／安達產險提供）

© Freepik

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