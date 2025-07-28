忻悅舞蹈團《舞韻承青成果展暨公益演出》　盛大登場

▲聲聲慢（領舞者–張筱曼）。（圖／李織芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

學習舞蹈對身心健康好處多，不僅提高關節靈活性和柔軟度、強化肌肉，並有助於減輕壓力等好處。桃園市議員張桂綿主辦忻悅舞蹈團策劃的《舞韻承青 - 成果展暨節能減碳新章公益演出》，27日在南崁高中演藝廳演出，吸引許多熱情粉絲觀賞，場面熱烈、掌聲不斷。

市議員張桂綿今日表示，忻悅舞蹈團自2013年成立以來，深耕桃園與蘆竹地區，致力於推廣中國古典舞的優雅與美麗。舞團成員多來自社區居民與職業婦女，她們在繁忙的日常生活中，以舞蹈為心靈注入溫度與力量。藝術總監兼指導老師宋佳忻帶領團員在不懈的努力下，呈現了一場場精緻的演出。

▲桃花笑（領舞者–孟慶蓮）。（圖／李織芳提供）

此次成果展的舞蹈節目涵蓋中國古典舞、當代舞及熱舞等多元元素，每一支舞蹈都展示了舞者們長期訓練的成果。舞台上，從曼妙的《聲聲慢》到充滿力量與情感的《星河嘆》，每一段舞蹈都深刻表達了情感的流動與文化的底蘊，讓現場觀眾沉浸其中，掌聲連連。

▲西樓別序(領舞者-謝美雪) 。（圖／李織芳提供）

值得一提的是，當一群穿著粉紅色舞衣的〈桃花笑〉舞者在舞台上嬉笑、追逐，彷彿能聽見少女們銀鈴般的笑聲，她們的動作輕快、活潑，充滿了青春的活力與純真的笑容。而在另一個舞蹈《書簡》中，台上一群少年舞者手持水袖，對詩酬唱，水袖如筆，身影如墨，彷彿在書寫著屬於他們的山河夢鄉。每一個動作與轉身，都在詩意的氛圍中將文化底蘊與情感表達得淋漓盡致。

▲節能減碳宣導立委牛煦庭蒞臨會場。（圖／李織芳提供）

此次演出也特別融入了環保理念，以「節能減碳新章」為主題，提倡綠色生活。協辦演出活動的蘆竹區長壽里社區發展協會李織芳理事長與8位夥伴在舞台上高舉海報，呼籲大家關注節能減碳，並表達這項理念並不會讓生活變得困難，反而能讓生活更有意義與溫度，這份溫暖既是對地球的愛，也是對下一代的禮物。

▲忻悅舞蹈團《舞韻承青成果展暨公益演出》。（圖／李織芳提供）

在節能減碳的主題中，舞團不僅通過表演呈現藝術之美，還以實際行動支持綠色生活，喚起社會對環保的關注與參與。活動同時也獲得桃園市立南崁高中協辦。包括：立法委員牛煦庭，五福里長廖定川、福祿里長李勝輝賢伉儷、福祿社區發展協會理事長朱兆程等也一同到場，為演出增添光彩。觀眾席中，親友與粉絲團的支持更是為演出注入了無窮的熱情與活力。