快訊／6地區雨量明午前達停班課標準　24小時估降400毫米

▲嘉義朴子竹圍里淹水。（圖／記者翁伊森翻攝）

生活中心／台北報導

受低壓帶及西南風影響，中央氣象署下午2時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，並公布最新24小時雨量預測，其中有6地區已達到「水災」的停止上班上課標準。至於是否停班課，以各縣市政府公布為準。

氣象署今天下午2時起，啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，依據最新氣象資料適時發布預報及特報，並每3小時更新提供縣市24小時、總雨量及定量降水預報，供防災決策及各界參考使用。

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根據最新24小時雨量預報，嘉義縣山區預估雨量達150到250毫米，高雄市與屏東縣平地及山區預估雨量達250到400毫米，台東縣山區雨量則估有200到300毫米，達到停班課標準。

▲24小時雨量預測。（圖／氣象署）



依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班停課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，台澎金馬發生連續降雨，包含多縣市豪雨且有局部縣市達大豪雨、局部縣市單日超大豪雨且連日大豪雨、配合中央災害應變中心開設等3情況，且預測降雨仍將持續的情形下啟動。

氣象署前一次啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，是今年7月9日受低壓帶和西南風影響帶來明顯降雨，因此啟動作業，並持續到7月10日下午解除。

氣象署預報指出，「竹節草」昨再增強為颱風，隨著其從台灣北部海面通過，西南風增強，今天至周三中南部地區都要慎防豪大雨，嘉義、雲林、台南有短延時大豪雨等劇烈天氣，累積雨量驚人，今晚起雨勢將更長更猛烈，北部地區也會有間歇性雨勢，預計要到周四才會趨緩。

未來一周台灣附近低壓帶及西南風影響，中南部持續有顯著降雨。氣象署指出，今晚到周三西南風明顯增強，中南部有豪雨等級以上降雨，其他也有短延時強降雨等劇烈天氣。

至於柯羅莎颱風距離台灣約2300公里，未來偏北移動，對台灣無影響，但這樣的低壓帶維持在台灣附近，未來一周天氣都不穩定。