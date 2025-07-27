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台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

▲▼台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電。（圖／台鐵提供）

▲台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電，雙向列車不通，台鐵公司今下午派員搶修，並啟動公路接駁，晚間8時許已恢復通車，搶修期間未使用車票可於一年內退票免收退票手續費。

台鐵公司表示，今天中午12時40分大武站通報大武=瀧溪間電車線無電，經電力單位派員檢查發現大鳥隧道內4處導電軌上方有大量漏水及4組礙子燒損，致使電車線跳電無法送電，大武=瀧溪間電化車輛無法行駛。

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▲▼台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電。（圖／台鐵提供）

▲台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電。（圖／台鐵提供）

台鐵公司指出，下午1時30分成立公司一級應變小組及南區、東區應變分組，並同步啟動太麻里=枋寮間公路接駁，調派柴電機車進行列車牽引，以維持斷電區間（大武=瀧溪）列車運行。工務、電力單位獲報後立即調派10人、電力維修車1輛趕往現場。

台鐵公司表示，對號順行列車自168次起、逆行列車自165次起恢復正常通車，人員將加強播音並協助引導旅客乘車。截至晚間7時40分前，枋寮站公路開行17班車731人、太麻里站15班車645人、台東站4班車172人，總計開出36班次載運1548人。

台鐵公司指出，大武=瀧溪間大鳥隧道內因受豪雨漏水影響，致行經南迴線未使用車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

▲▼台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電。（圖／台鐵提供）

▲台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電。（圖／台鐵提供）

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