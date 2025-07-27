　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

▲▼隧道內大漏水、4組礙子燒損，台鐵列車延誤。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲隧道內大漏水、4組礙子燒損，台鐵列車延誤。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、柯振中／台東報導

台鐵公司27日表示，南迴線大武至瀧溪間因大鳥隧道內大量漏水，出現4組礙子燒損的情況，中午開始影響電化列車行駛。經緊急搶修與應變調度後，晚間20時02分恢復正常通車，旅客列車自對號順行168次、逆行165次起恢復營運。

事故發生於27日12時40分，大武站通報大武至瀧溪間電車線無電，電力單位到場檢查後，發現大鳥隧道內4處導電軌上方出現大量漏水，且有4組礙子燒損，影響供電運作。台鐵隨即於13時30分成立公司一級應變小組與南區、東區應變分組，全力處理。

為維持列車運行，台鐵同步啟動太麻里至枋寮之間的公路接駁，並調派柴電機車協助牽引列車。工務與電力單位亦緊急派遣10名人員及電力維修車1輛前往搶修，確保儘速恢復通車。

▲▼隧道內大漏水、4組礙子燒損，台鐵列車延誤。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼隧道內大漏水、4組礙子燒損，台鐵列車延誤。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼隧道內大漏水、4組礙子燒損，台鐵列車延誤。（圖／記者楊晨東翻攝）

截至晚間19時40分止，枋寮站開出17班接駁車載運731人，太麻里站15班車645人，台東站4班車172人，共計36班次載運旅客1548人，順利紓解人流。台鐵並請各站與車組人員加強播音，協助旅客乘車。

台鐵提醒，凡今日未使用之大武至瀧溪區間車票，於一年內可辦理退票，免收退票手續費；若含有去回程車票亦可一併辦理。民眾亦可透過官網或台鐵e訂通APP辦理退票，系統將批次退還手續費至原信用卡帳戶。依照規定，列車因不可抗力因素延誤超過120分鐘者，旅客可免費搭乘一次同區間同等級列車。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風
U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴
謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言
快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝
少林寺住持釋永信有「私生孫」　被檢舉：雙身分玩女人
快訊／泰國外交部宣布：泰柬明天將在馬來西亞舉行會晤
曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

青年創意撞擊傳統工藝！「台東國際青年工藝設計營」金獎揭曉

海風星光與樂聲共舞！「最美星空音樂會」大武場浪漫落幕

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

8/1原住民族日將屆　奧萬大園區連3天推10元銅板價超優惠

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視　業者說明復原進度補償措施

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

青年創意撞擊傳統工藝！「台東國際青年工藝設計營」金獎揭曉

海風星光與樂聲共舞！「最美星空音樂會」大武場浪漫落幕

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

8/1原住民族日將屆　奧萬大園區連3天推10元銅板價超優惠

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視　業者說明復原進度補償措施

原民影像競賽頒獎！創作紀錄族群記憶與文化重生

快訊／T1官宣「Faker續約至2029年」！粉絲讚：最長的河，最高的山

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

傳奇AV女神Rio硬起來發聲！「捍衛女優尊嚴」放話：敢瞧不起絕不原諒

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

頭髮沒了還是帥！「臉蛋天才」車銀優入伍理平頭　精緻五官引暴動

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

台灣成「富豪製造機」全球榜首！瑞銀估百萬美元富翁5年暴增47%

直擊／粉絲要求「罵我！」　《苦盡》李濬榮嚇壞：我爸媽有來啦

【罷免失敗】王鴻薇哭了：會加倍努力回應大家

地方熱門新聞

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

張善政：台灣拒絕再被撕裂

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

雅聞觀光工廠湧入400人南消一大隊辦防災宣導

21歲男騎車滑手機追撞特斯拉　先罰1千還要付修車費

垃圾堆十天沒清？環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

魯明哲感謝選民支持　中壢再贏一次

消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患瀕死復甦寫下救命里程碑

金門海上長泳登場！1200泳士齊聚

風災後他們用雙手撐起希望台南做工行善團志工佳里、官田救災

花蓮不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

台南溪北16區有線電視陸續恢復收視業者說明復原進度補償措施

726大罷免！　立委呂玉玲「藍白合」成功反罷

藍色公路啟航　642旅客遊花蓮體驗類郵輪式旅遊

更多熱門

相關新聞

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

台鐵大武至瀧溪站間今天中午因大鳥隧道漏水導致電車線斷電，雙向列車不通，台鐵公司今下午派員搶修，並啟動公路接駁，晚間8時許已恢復通車。

台鐵南迴線大鳥隧道漏水跳電！大武=瀧溪列車停駛

台鐵南迴線大鳥隧道漏水跳電！大武=瀧溪列車停駛

台鐵大武-瀧溪「電力故障」雙向不通　南迴列車部分延誤

台鐵大武-瀧溪「電力故障」雙向不通　南迴列車部分延誤

遭薇帕颱風沖毀　富里鄉蚊子洞便道搶修通行

遭薇帕颱風沖毀　富里鄉蚊子洞便道搶修通行

台鐵加班車「列車長交接班找嘸人」　延誤16分鐘

台鐵加班車「列車長交接班找嘸人」　延誤16分鐘

關鍵字：

台鐵南迴線隧道漏水列車延誤搶修

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

具俊曄烈陽下守候大S

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面