大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

▲隧道內大漏水、4組礙子燒損，台鐵列車延誤。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者楊晨東、柯振中／台東報導

台鐵公司27日表示，南迴線大武至瀧溪間因大鳥隧道內大量漏水，出現4組礙子燒損的情況，中午開始影響電化列車行駛。經緊急搶修與應變調度後，晚間20時02分恢復正常通車，旅客列車自對號順行168次、逆行165次起恢復營運。

事故發生於27日12時40分，大武站通報大武至瀧溪間電車線無電，電力單位到場檢查後，發現大鳥隧道內4處導電軌上方出現大量漏水，且有4組礙子燒損，影響供電運作。台鐵隨即於13時30分成立公司一級應變小組與南區、東區應變分組，全力處理。

為維持列車運行，台鐵同步啟動太麻里至枋寮之間的公路接駁，並調派柴電機車協助牽引列車。工務與電力單位亦緊急派遣10名人員及電力維修車1輛前往搶修，確保儘速恢復通車。

▲▼隧道內大漏水、4組礙子燒損，台鐵列車延誤。（圖／記者楊晨東翻攝）



截至晚間19時40分止，枋寮站開出17班接駁車載運731人，太麻里站15班車645人，台東站4班車172人，共計36班次載運旅客1548人，順利紓解人流。台鐵並請各站與車組人員加強播音，協助旅客乘車。

台鐵提醒，凡今日未使用之大武至瀧溪區間車票，於一年內可辦理退票，免收退票手續費；若含有去回程車票亦可一併辦理。民眾亦可透過官網或台鐵e訂通APP辦理退票，系統將批次退還手續費至原信用卡帳戶。依照規定，列車因不可抗力因素延誤超過120分鐘者，旅客可免費搭乘一次同區間同等級列車。