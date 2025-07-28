bb.q CHICKEN父親節推88折套餐　限時3天免費送炸雞

▲bb.q CHICKEN推出「爸氣豪爽餐」限時88折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的父親節，韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」推出限定套餐88折，不到千元就能吃到去骨炸雞、調味半雞等經典美味，加碼3天買套餐還可免費吃「1970老爸炸雞」1份，每日限量、送完為止。外送平台則同步推出隱藏版優惠，可享指定品項買1送1等好康。

▲限時3天買「爸氣豪爽餐」送「1970老爸炸雞」1份。

bb.q CHICKEN即日起至8月17日推出「爸氣豪爽餐」，內含調味去骨炸雞1份（口味6選1）、調味半雞1份（口味6選1）、88元炸物1份（口味5選1），還有人氣韓食「五花肉肉包起來」1份和汽水2罐，特價999元，較原價可享88折優惠；8月1日至8月3日凡內用或外帶「爸氣豪爽餐」，每日每店前10名消費者還可免費再吃「1970老爸炸雞」1份。

▲Uber Eats推指定品項買1送1。

此外，2大外送平台還有隱藏版優惠，至8月17日前於foodpanda下單「爸氣豪爽餐」，平台價1099元，符合期間活動單筆消費滿480元現折168元，只要931元就能吃到；期間使用Uber Eats下單「爸氣豪爽餐」也可享優惠，符合平台活動滿399元打85折，最高現折60元，限時特價1039元。

Uber Eats還有2波超優惠活動，7月30日至8月12日可享「海鮮小煎餅」、「安妞薯球」買1送1優惠；8月13日至8月26日購買「炸薯條」或「地瓜薯條」就送「甜心QQ球」1份，數量有限、送完為止。

▲繼光香香雞開賣全新「香脆炸雞腿」。

另外，繼光香香雞近日開賣全新「香脆炸雞腿」，主打酥脆外皮夾著軟嫩雞肉，大口咬下鮮嫩爆汁，每份包含雞腿、雞塊各1塊，售價139元，提醒桃園機場管制區內、西門、忠孝、環板、府中、動物園、中山旗艦店不販售此品項。

同步推出限時優惠，即日起至8月12日於外送平台Uber Eats可享「墨魚甜不辣（海苔）」、「樂薯（原味）」同品項買1送1，會員下單滿350元再打85折；foodpanda在8月31日前則有「繼光香香雞下單滿400元全品項打65折」優惠，每單最高現折140元。