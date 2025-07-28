麥當勞APP「8大優惠券」本周限定　漢堡王國王日剩2天

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周最新優惠出爐，有麥克雞塊買1送1、小薯免費送，以及3大夯品現折10元等好康，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。另外，漢堡王本月國王日優惠只剩2天，可享漢堡+點心下殺79元。

●門市限定（使用期限：即日起至7月30日）

1. 單點4塊麥克雞塊買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至8月3日）

1. 買早餐雙層麥香魚套餐送薯餅（10:30前使用）

2. 買雙層麥香魚套餐送小薯（10:30後使用）

3. 單點中薯現折10元

4. 單點小杯玉米湯現折10元

5. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）現折10元

6. 金選美式咖啡（冰／熱）+豬肉滿福堡加蛋特價89元

7. 買超值全餐送蘋果派（得來速限定使用至8月1日）

▲漢堡王國王日優惠只剩2天。（圖／業者提供）

漢堡王國王日至7月29日只剩2天，本月祭出「A+B組合下殺79元」，A區有「花生培根牛肉堡」及「花生培根脆雞堡」，B區則網羅「4塊雞塊」、「小份辣薯球」、「薯條」及「洋蔥圈」等選擇，2區任選1品項只要79元，換算下來最多現省75元，可享51折優惠，各門市售完為止，提醒機場店、科技廠店、兒童樂園店、內湖三總店不適用此優惠。