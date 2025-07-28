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33歲女「腰圍僅18吋」！內臟全都移位　引醫學界高度關注

阿萊拉阿文達諾（Aleira Avendano）花費超過100萬英鎊將自己的腰圍縮小至僅18英吋。（圖／翻攝自IG「aleiraoficial_sexy」）

▲阿萊拉阿文達諾（Aleira Avendano）目前腰圍僅18英吋。（圖／翻攝自IG「aleiraoficial_sexy」）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州33歲女子阿萊拉阿文達諾（Aleira Avendano），為了追求極致身形，花費超過100萬英鎊（約新台幣4,000萬元），只為將自己的腰圍縮小至僅18英吋，遠低於英國女性平均腰圍的34英吋。她的終極目標是挑戰現年86歲、腰圍僅15英吋的現任世界紀錄保持者Cathie Jung。

根據《太陽報》報導，阿萊拉是一名來自委內瑞拉的瑜珈教練，過去20年間，她長期穿著緊身胸衣，以達成極細腰身的外觀。如今她幾乎每天穿束身衣達23小時，堅稱這一過程雖痛苦但值得。然而這種極端作法也造成了她內臟的「移動與重新排列」，引發外界醫學界高度關注。

阿萊拉接受外媒《NeedToKnow》訪問時表示，自己買衣服真的很困難，因為市面上沒有適合自己身形的尺寸，「我必須特別訂製衣物，這是一項巨大的投資，從美容、治療到健康食品，全都需要花費大量金錢與心力。」

除了腰部塑形外，阿萊拉也進行了多項整形手術，包括七次隆乳、四次隆鼻及牙齒貼面，總金額高達47.1萬英鎊（約新台幣1866萬元）。她過去曾公開表示：「所有女性都應該接受整形手術，這才是真正的美麗。」

儘管健康風險眾多，阿萊拉仍鼓勵其他人嘗試模仿她的身材，並創立了個人塑身衣品牌，宣稱其產品「靈感來自我的身體故事，將改變許多人的生活。」

阿萊拉直言，「我一點也不懷念我原本的樣子。不同的人有不同的反應，有些人覺得緊張，有些人讚美我，也有人認為我的身體看起來瘋狂。」並聲稱，許多男性對她「充滿異國情調」的體態著迷、愛不釋手。

然而醫學專家也對阿萊拉的做法提出強烈警告，表示長期穿著緊身胸衣可能對身體健康造成嚴重影響，包括器官移位與壓迫，束身衣會對肋骨與內臟（如肝臟、胃與腸道）施加壓力，導致器官變形、消化問題與血液循環障礙；呼吸困難，胸腔受限導致肺部無法完全擴張，長期下來恐引發呼吸問題，甚至出現肺不張的症狀。

此外，還會造成肌肉萎縮與姿勢異常，緊束姿勢讓核心肌群失去正常發力，可能導致肌肉退化與慢性背痛；神經損傷風險，過度壓迫可能引發麻木、刺痛或更嚴重的神經傷害。雖然現代束身衣的設計相較古典款式已較為溫和，但醫師建議，穿戴前應諮詢專業意見，避免因追求美感而賠上健康。

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