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炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

韓國慶熙大學齒科教授金賢貞指出，人們在夏天為了消暑，容易放縱自己過度攝取高糖的水果、冰品以及碳酸飲料，導致口腔細菌滋生，因此更要注意口腔護理。（圖／翻攝unsplash）
▲韓國慶熙大學齒科教授金賢貞指出，人們在夏天為了消暑，容易放縱自己過度攝取高糖的水果、冰品以及碳酸飲料，導致口腔細菌滋生，因此更要注意口腔護理。（圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

近日天氣又潮濕又悶熱，許多上班族靠著超商一杯「冰美式」打起精神，開啟一天的工作。不過韓國媒體提醒，許多人喜歡在夏天喝冰咖啡、吃冰淇淋，一不注意就可能引發蛀牙問題。

據《韓國日報》報導，蛀牙的生成原因，是牙齒外層的「琺瑯質」遭到侵蝕形成齲洞。然而，當咖啡、冰淇淋中的糖分進入口腔，口腔內細菌分解糖分時就會產生酸性物質，損害到對酸性環境敏感的琺瑯質，進而導致蛀牙的發生。此外，咖啡本身就是酸性飲料，長期飲用同樣會侵蝕琺瑯質，使牙齒表面粗糙，不僅更容易附著色素，也更容易受到酸性物質的侵蝕。

此外，人體保護牙齒的其中一項重要保護機制就是口腔中的唾液。唾液能夠透過清除口腔、中和酸性，達到預防蛀牙的作用。然而咖啡中的咖啡因具有利尿作用，會增加水分流失，減少唾液分泌。 韓國慶熙大學齒科教授金賢貞就指出，夏天時人體本身就容易因為出汗而缺少水分，進而導致唾液分泌減少、口腔乾燥。在這種前提下再喝利尿的咖啡，會讓身體流失更多水分，導致口腔更加乾燥，創造出細菌容易繁殖的環境。

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金賢貞教授還提醒，人們在夏天為了消暑，容易放縱自己過度攝取高糖的水果、冰品以及碳酸飲料，導致口腔細菌滋生，因此更要注意口腔護理：「口腔細菌也會對牙齦造成負面影響。在口腔殘留物中繁殖的細菌會形成牙菌斑，如果長期積聚，就會變成堅硬的牙垢，引發牙齦發炎。」

金賢貞指出，配戴植牙或活動假牙等牙科修復體的患者，可能以為自己不會蛀牙而忽略了口腔清潔護理，導致他們出現「植牙周圍炎」，讓植牙周圍組織（牙齦、齒槽骨）發炎，若未妥善管理，就可能導致植牙鬆動或脫落。

金賢貞還表示，至於預防口腔疾病，最有效的方法就是「正確刷牙」。比起刷牙次數或時間，更重要的是要仔細清潔牙齒每個表面，建議選擇刷毛柔軟或中等硬度的牙刷，並搭配使用牙線或漱口水，會更有助維持口腔健康。

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