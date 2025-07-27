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這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」　最快7月底入帳

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲全民普發1萬元到底發不發？許多民眾仍在引頸期盼，不過這縣市長輩確定可以先收到一份紅包。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

新竹縣政府強化照顧長者發放敬老禮金每人1萬元，今年自4月1日起開放申請至9月30日止。社會處指出，目前已完成第一梯次審核作業，共計3814位長輩符合資格，預計於7月31日完成撥款，核發金額達3814萬元，創下新高。縣府呼籲符合資格的長者備妥資料，盡快向戶籍地鄉鎮市公所提出申請。

新竹縣長楊文科表示，截至今年6月底，新竹縣65歲以上長者達8萬8089人，約佔總人口的14.76％。為照顧因設籍時間未達門檻，無法領取新竹縣敬老福利津貼的長者，縣府自111年起發放「敬老禮金」補充照顧，111年核發2176萬元，112年2875萬元，113年達3506萬元，今年首梯次核發金額就已創下新高。

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新竹縣政府強化照顧長者發放敬老禮金每人1萬元，今年自4月1日起開放申請至9月30日止。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府強化照顧長者發放敬老禮金每人1萬元，申請至9月30日止。（圖／新竹縣政府提供）

楊文科提醒尚未申請的長輩們，請把握敬老禮金申請截止日，於9月30日前，備齊相關資料，包含檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本（正面）、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地的鄉鎮市公所提出申請。審核通過者，縣府將於今年11月底發放敬老禮金。

社會處補充說明，今年敬老禮金發放對象須符合三要件：一、今年年滿65歲；二、民國94年8月1日以後設籍新竹縣；三、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已提出申請並獲核定的長輩，今年可免重新申請。

社會處另提醒符合以下任一條件者，將不具領取資格：一、最近1年內居住國內未滿183日；二、現職軍公教及公營事業職員工；三、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者。

為使資源公平分配，縣府設有排富條款，凡符合下列任一項者不得領取：一、112年個人綜合所得總額超過50萬元。二、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元。三、領有軍公教退休(職)金(含政務、公營事業)。四、領有老農(漁)福利津貼。五、領有榮民就養給與。有任何疑問，歡迎洽詢各鄉鎮市公所或新竹縣政府社會處老人及身心障礙福利科，電話03-5518101分機3141。

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