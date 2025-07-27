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馬斯克被揭下令切斷星鏈！　烏克蘭大反攻變「瞎打」

▲全球首富馬斯克。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉、星鏈創辦人馬斯克在2022年9月烏克蘭發動反攻、試圖收復被俄羅斯佔領領土之際，曾下令關閉衛星網路服務「星鏈」（Starlink）在部分戰區的訊號覆蓋，導致烏軍通信中斷、作戰受阻，並對基輔當局對該科技的信賴造成嚴重打擊。

路透社引述3名知情人士指出，馬斯克親自指示其所創立的太空探索科技公司（SpaceX）位於加州的高階工程團隊，關閉烏南赫松州（Kherson）等地的星鏈服務。赫松州地理位置關鍵，烏克蘭視其為反攻重點目標之一。據了解，這項命令導致至少100台星鏈終端機無法使用，影響範圍也波及更東邊的頓內茨克州（Donetsk）部分地區。

烏克蘭軍方高層與顧問透露，星鏈訊號被切斷導致前線部隊頓失聯繫，許多士兵陷入慌亂。軍方原本用來監控俄軍動態的無人機失效，依賴星鏈導航與通訊的長程砲兵單位也無法準確打擊目標。報導指出，這導致烏軍無法順利在赫松州東部的別里斯拉夫（Beryslav）完成包圍俄軍的作戰計畫，行動最終被迫中止。

儘管烏克蘭隨後成功收復包括赫松市在內的多處戰略據點，但此次馬斯克下令切斷戰區網路，據信是他在整場俄烏戰爭中，首度直接中止前線星鏈服務的已知案例。

截至目前為止，馬斯克本人與負責星鏈計畫的SpaceX工程主管尼柯斯（Michael Nicolls）均未對此作出回應。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室與國防部也未發表評論。

報導指出，目前仍不清楚馬斯克下令中斷服務的具體時間點與持續時間，消息人士推測，馬斯克可能擔心烏克蘭的軍事反攻將迫使俄羅斯祭出核武報復，因而試圖以關閉星鏈的方式降低戰事升級的風險。此一作法卻也引發外界對企業主是否應該擁有如此影響戰場的決策權產生討論。

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