烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？　俄軍攻入城中心畫面瘋傳

Russian soldiers in Pokrovsk ????

Local resident: They tried to forcibly mobilize me and then evacuate me from the city. We were often beaten by Ukrainian soldiers. I was hiding. We've all been waiting for you. Thanks for coming. pic.twitter.com/ZUzVFUKtPs — Alexander Ivanov (@innova_center) July 24, 2025

▲俄方電報頻道發布影片，俄軍一支突擊隊進入紅軍城南部，逐屋進行搜索。

記者柯沛辰／綜合報導

俄烏圍繞紅軍村展開決戰，網傳影片顯示，東面俄軍在米爾諾赫拉德（Myrnohrad）取得突破，且南面的破壞與偵查小組24日已進入紅軍城中心區域，並持續在市內擴散。由於戰事還在進行中，各方消息渠道混亂，若上述消息為真，將是紅軍城戰役最重大轉折。

俄國軍事部落客整合俄國國防部匯報及內部消息，彙整出目前局勢概況，地圖顯示，俄軍已經控制紅軍城西南部市郊，並穩固了列昂托維奇（Leontovichi）與特羅揚達（Troyanda）2個村落。

目前第30近衛摩托化步兵旅正在茲維列沃村（Zverevo）西翼推進，並控制了大部分區域，但仍在清理戰場。根據俄國防部公布畫面，部隊進攻前使用砲擊及FPV無人機，摧毀烏軍火力點及集結區，讓部隊得以快速推進。

茲維列沃村位於紅軍城西南方約3.5公里處、烏克蘭T0406公路南方約3公里處，若該公路遭切斷，將極大壓迫駐守在紅軍城及米爾諾赫拉德（又譯米爾諾格勒）的烏軍。

東面攻勢部分，俄軍早前已在新經濟城北部站穩腳跟，而南部的烏軍仍在隔河在西岸頑強阻擊，將俄軍拒止在東岸。不過，有最新消息指出，俄軍在米爾諾赫拉德北部取得突破，正全速朝米爾諾赫拉德、紅軍城方向推進。

另外，一支由俄方電報頻道發布的影片在網上流傳，內容顯示，西南面已有俄軍破壞與偵察小組24日滲透進紅軍城中心區域，據傳是23日早晨拍攝於紅軍城正南方的沙赫塔約爾斯基區，俄軍小組沿路清理房屋、搜索人員，還與當地居民交談。

▼遭滲透的區域屬於紅軍城（波克羅夫斯克）南方。（圖／翻攝自微博）

不過，目前戰場消息混亂，尚無法確認俄烏雙方在紅軍城的接觸線，若上述影片為真，意味著烏軍在紅軍城、米爾諾赫拉德地區的防禦崩潰，將是此役一重大轉折。

對烏克蘭來說，紅軍城是頓巴斯地區最關鍵的城市，其具備「五路一鐵」，是整個東部、南部前線極其重要的後勤交通樞紐。