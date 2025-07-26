　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？　俄軍攻入城中心畫面瘋傳

▲俄方電報頻道發布影片，俄軍一支突擊隊進入紅軍城南部，逐屋進行搜索。

記者柯沛辰／綜合報導

俄烏圍繞紅軍村展開決戰，網傳影片顯示，東面俄軍在米爾諾赫拉德（Myrnohrad）取得突破，且南面的破壞與偵查小組24日已進入紅軍城中心區域，並持續在市內擴散。由於戰事還在進行中，各方消息渠道混亂，若上述消息為真，將是紅軍城戰役最重大轉折。

俄國軍事部落客整合俄國國防部匯報及內部消息，彙整出目前局勢概況，地圖顯示，俄軍已經控制紅軍城西南部市郊，並穩固了列昂托維奇（Leontovichi）與特羅揚達（Troyanda）2個村落。

目前第30近衛摩托化步兵旅正在茲維列沃村（Zverevo）西翼推進，並控制了大部分區域，但仍在清理戰場。根據俄國防部公布畫面，部隊進攻前使用砲擊及FPV無人機，摧毀烏軍火力點及集結區，讓部隊得以快速推進。

茲維列沃村位於紅軍城西南方約3.5公里處、烏克蘭T0406公路南方約3公里處，若該公路遭切斷，將極大壓迫駐守在紅軍城及米爾諾赫拉德（又譯米爾諾格勒）的烏軍。

東面攻勢部分，俄軍早前已在新經濟城北部站穩腳跟，而南部的烏軍仍在隔河在西岸頑強阻擊，將俄軍拒止在東岸。不過，有最新消息指出，俄軍在米爾諾赫拉德北部取得突破，正全速朝米爾諾赫拉德、紅軍城方向推進。

另外，一支由俄方電報頻道發布的影片在網上流傳，內容顯示，西南面已有俄軍破壞與偵察小組24日滲透進紅軍城中心區域，據傳是23日早晨拍攝於紅軍城正南方的沙赫塔約爾斯基區，俄軍小組沿路清理房屋、搜索人員，還與當地居民交談。

▼遭滲透的區域屬於紅軍城（波克羅夫斯克）南方。（圖／翻攝自微博）

▲▼烏克蘭「紅軍城」陷落？　俄軍攻入城中心畫面瘋傳。（圖／翻攝自X）

不過，目前戰場消息混亂，尚無法確認俄烏雙方在紅軍城的接觸線，若上述影片為真，意味著烏軍在紅軍城、米爾諾赫拉德地區的防禦崩潰，將是此役一重大轉折。

對烏克蘭來說，紅軍城是頓巴斯地區最關鍵的城市，其具備「五路一鐵」，是整個東部、南部前線極其重要的後勤交通樞紐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
這款國民早餐竟是「腸道毒藥」！醫曝4常見美食套餐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？　俄軍攻入城中心畫面瘋傳

北韓「全面取締巨乳」！路上看到就帶去檢查：隆胸是腐敗資本主義

川普放話可能準備降息　鮑爾誓言「絕不辭職」守護聯準會獨立性

泰柬交火「邊境有陰莖雕像」！竟是為了抵禦柬國黑魔法

廁所4物恐「掩蓋健康警訊」　日專家：能有效提早發現疾病徵兆

快訊／泰國再派6架F-16　精準炸毀「柬埔寨4軍事目標」！

川普喊把「2類街友」強制送醫院　簽行政令：恢復秩序

金正男遭毒殺前「對話紀錄」曝1反常舉動！　疑早預感暗殺危機

泰國稱掌握「關鍵證據」證明是柬埔寨先開火！　已致函聯合國

2月大男嬰睡家中「遭火箭砲炸死」　泰祖母目睹哭倒在地

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【飛機面對面】桃機驚見「班機頭對頭」！　民航局：要求管制員給予正確指令

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？　俄軍攻入城中心畫面瘋傳

北韓「全面取締巨乳」！路上看到就帶去檢查：隆胸是腐敗資本主義

川普放話可能準備降息　鮑爾誓言「絕不辭職」守護聯準會獨立性

泰柬交火「邊境有陰莖雕像」！竟是為了抵禦柬國黑魔法

廁所4物恐「掩蓋健康警訊」　日專家：能有效提早發現疾病徵兆

快訊／泰國再派6架F-16　精準炸毀「柬埔寨4軍事目標」！

川普喊把「2類街友」強制送醫院　簽行政令：恢復秩序

金正男遭毒殺前「對話紀錄」曝1反常舉動！　疑早預感暗殺危機

泰國稱掌握「關鍵證據」證明是柬埔寨先開火！　已致函聯合國

2月大男嬰睡家中「遭火箭砲炸死」　泰祖母目睹哭倒在地

蔚來最新「7人座電動休旅L90」大陸預售！續航605KM電池用租的更便宜

泰福生技參展生技展　首秀國際級CDMO戰隊

快訊／3縣市豪大雨特報！雨下不停　最新警戒區曝

烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？　俄軍攻入城中心畫面瘋傳

卡蒂B遭無禮觀眾往臉潑水！「怒摔麥克風」受害者不甘受辱提告了

模範生爆「輕生潮」從同座橋跳下！學校打造「一元文化」釀危機

早餐店女員工偷吃已婚老闆！「店內親熱」完全不演　正宮崩潰了

汪蘇瀧、張碧晨爭〈年輪〉原唱身分　律師專業分析「她無權力限制」

街口支付陷倒帳風暴　3家竄出爭當電支霸主

首屆高林盃青棒賽熱血開打！延續巨蛋盃精神　助攻東部棒球發展

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

國際熱門新聞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

廁所4物品　恐掩蓋健康警訊

泰柬交火邊境出現陰莖雕像！竟是為抵禦黑魔法

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

南韓變態虐待移工！他遭吊堆高機求饒沒人救

川普放話可能準備降息　鮑爾誓守聯準會獨立性

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

即／泰國再派6架F-16　炸毀「柬4軍事據點」！

金正男遭暗殺前「1反常舉動」曝！

烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？　俄軍攻入畫面瘋傳

即／洪森爆「已搭專機」離開柬埔寨！

20歲櫻花妹拉客被捕　2年撈2450萬

川普喊把「2類街友」強制送醫院

更多熱門

相關新聞

和談不到1小時　烏俄「停火沒共識」

和談不到1小時　烏俄「停火沒共識」

烏俄和談23日在土耳其伊斯坦堡舉行，雙方同意各自再交換至少1200名戰俘，但在停火條件及2國領袖會晤方面，依然存在重大分歧，會談僅進行40分鐘就結束，比5月和6月的前2次和談都更短。

被炸水壩冒出森林　恐成「毒炸彈」

被炸水壩冒出森林　恐成「毒炸彈」

澤倫斯基：俄烏新一輪和談預定7／23舉行

澤倫斯基：俄烏新一輪和談預定7／23舉行

澤倫斯基：已向俄國提議下周展開新和平談判

澤倫斯基：已向俄國提議下周展開新和平談判

俄士兵「瓶裝水遭下毒」4死！痛苦抽搐倒地

俄士兵「瓶裝水遭下毒」4死！痛苦抽搐倒地

關鍵字：

紅軍城俄烏戰爭烏克蘭烏軍

讀者迴響

熱門新聞

大罷免前1天傳噩耗！八炯：她隔了1天才跟我說

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

館長站台轟「青鳥」鬧場丟冥紙　身分曝光竟是反罷免網紅！

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

妹子約見網友遭性侵！私處驗出DNA

凱道反罷造勢達10萬人！　盧秀燕：大罷免是全世界最惡劣差勁的選舉

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

快訊／12地區吹8級強風　7縣市豪大雨特報

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

謝震武突在節目「嚴正澄清」

《母胎單身》李陶突宣布停課

更多

最夯影音

更多

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面