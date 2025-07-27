大罷免慘敗「傳達3民意」賴聽見了嗎？她看民進黨記者會嘆：你想多了

▲資深媒體人李艷秋，這次大罷免連一席藍委都沒有罷掉，傳達了3項民意，但她認為賴清德如今仍沒有聽見選民的聲音。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免全數失敗，受到社會廣泛討論。對此，資深媒體人李艷秋表示，這次大罷免連一席藍委都沒有罷掉，民意傳達的意思很簡單，就是要維持監督的力量，不要給民進黨獨裁，拒絕亂貼紅標籤等，至於賴清德如今是否已聽見選民的聲音，她只能說「你真的想太多了」。

李艷秋在臉書表示，大罷免結局是「反罷免大勝」，一席藍委都沒有被罷掉，民意傳達的意思很簡單，分別是「不給賴清德和民進黨獨裁的機會」、「希望維持監督的力量」以及「動不動亂貼中共同路人的紅標籤，造成社會分裂，讓民眾反感」。

李艷秋說，「賴總統不是想用更大的民主打掉雜質嗎，現在他應該聽到選民的聲音了吧？你真的想太多」、「一年前他與柯建銘一手策劃大罷免，並以黨主席之姿要求全黨投入，現在結果揭曉，他卻派林右昌、吳思瑤出面開記者會，沒有道歉、沒有究責、沒有反省、繼續硬幹，完全展現賴清德一貫的作風」

李艷秋還特別整理了林右昌、吳思瑤3大記者會重點，分別是「這是公民運動，不是政黨對決，更不代表政黨勝負」、「大罷免中看到中國無所不用其極介入，反共護台路線不只不會改變，會更加強」、「823還有罷免投票，民進黨不會改變捍衛國家主權和憲法精神，也不放棄和在野溝通」。

李艷秋直言，上述3點的背後意思是，「罷免是民團發起，和民進黨無關；罷免大失敗是民團輸，不是民進黨輸，且中國在幕後操縱，所以民進黨為何要有人負責下台呢」、「接下來還有罷免投票，這場戰爭還沒結束」、「未來不論任何選舉，中共同路人的紅帽子仍是致勝的唯一法門，一定要讓反對者戴好戴滿」。

李艷秋感嘆，她聽到有在野領袖苦口婆心，希望賴清德總統以蒼生為念，應該要休養生息，不要整天鬥個不停，要拿出領袖的高度「團結國人」，讓社會重歸和諧，讓她忍不住感嘆「你還在做夢啊，祝福你，夢裡什麼都有」。