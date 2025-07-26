國醫與三總攜手展出多項專利 展現國軍醫療創新量能

軍聞社／記者王茗生報導

2025亞洲生技大展24日於臺北南港展覽館盛大登場，國防醫學院與三軍總醫院共同展出8項專利技術，研發人員現場說明研究成果，展現軍醫生技研發能量，有效提升國際能見度。

由國防醫學院所發表的「模擬訓練系統」，運用虛擬實境（VR）與3D靜脈顯像技術，模擬各種臨床情境，協助學生與護理人員熟悉靜脈注射流程，提升操作準確率與學習效果；並整合「心情日記平臺」，結合AI分析技術，讓教師得以掌握學生課後情緒與學習狀況，展現智慧醫學教育成果。

三總也展示包含「尿管連接泵裝置」、「尿袋轉接裝置」、「尿液辨色裝置」等多項專利成果，有效提升臨床照護效率與安全性。其中，「尿管連接泵裝置」可連結尿管與尿袋，中間設計分支，開端頭為矽膠材質，可由該處進行膀胱化療灌藥、收取尿液培養檢體及膀胱沖洗，無須再反覆移除接回，且轉接器導管中設計單向瓣膜，可防止尿液逆流於膀胱，減少染污機率，還可降低化療藥物外滲風險，未來將嘉惠更多病患。

此外，國醫與三總也聯合展出「多元化微生物及免疫學實驗輔助教學系統」、「耳蝸植入導管及其細胞遞送裝置」、「針對IgA腎病變之非侵入性檢測診斷試劑組及方法」、以及「大腦多巴胺神經滋養因子用於改善肺炎之用途」等專利技術，充分展現軍醫在智慧醫療、精準檢測與臨床應用方面的多元創新成果。