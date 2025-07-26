快訊／牛煦庭挺過罷免喊「沒有贏家」　希望盡快從撕裂中復原

▲桃園市第一選區立委牛煦庭稍早發表感言，強調選舉沒有贏家，感謝選民以理智做出最合適判斷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

公民團體發動的大罷免今天開票後，桃園六席立委確定都保住，其中第一選區立委牛煦庭稍早發表感言，感謝所有桃園第一選區鄉親，以理智做出最合適的判斷，將這股中道善良力量付諸行動，是安然過關最重要的原因；牛煦庭認為，這場選舉沒有贏家，我與團隊兵疲馬困、傷痕累累，罷團也遭受挫敗，希望選區能夠盡快從撕裂中復原，未來，我們會照常工作、照常服務。

牛煦庭表示，感謝這段期間內，為維持社會秩序以及這場惡戰中彼此安全的警察朋友，他們也累壞了，從演講會到車掃，真心感謝他們堅守崗位；也感謝所有團隊成員，特別是地方服務處，因為大家超時工作、將士用命、才能守住服務鄉親機會。特別感謝所有的後援會成員、志工夥伴，風雨無阻、催票入匭，他們是這場惡戰中的無名英雄。

牛煦庭從投票率及選票分佈來看，要特別感謝心懷理智、守住民主風範的許多綠營支持者，即便政黨不同，他們沒有和極端主義者起舞，他們將是社會能夠恢復和諧，不可或缺的關鍵力量。此外，這場選舉沒有贏家，我與團隊兵疲馬困、傷痕累累，罷團也遭受挫敗，更重要的是國政癱瘓、公帑耗損、社會撕裂，不管今天最後結果滿意不滿意，我們都應該冷靜下來，思考未來的方向。

牛煦庭認為，希望桃園第一選區能夠盡快地從撕裂中復原，未來，不管選民的認同、屬性，我們會照常工作、照常服務。綠營民代，若有地方建設，與政策溝通的需求，我們協助的大門，也會照常敞開。這場選舉雖然辛苦，人民普遍也厭惡連續的投票，但下一場823的投票，除了協助藍營的戰友，還有一場公民投票，這關乎國家政策的走向、經濟民生的發展，身為國會議員，我不會缺席，會繼續投入，期待人民可以繼續表達理性的意志，讓我們再下一城。

牛煦庭強調，最後希望賴清德總統，能慎重地思考這場大惡罷的結果和意義，儘快回歸國政主軸，面對關稅壓境、經濟危機，台灣沒有內耗的本錢，更希望，明天開始，朝野能恢復冷靜，能儘快為台灣找到出路。