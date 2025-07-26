罷免戰突圍！葉元之保住立委席次　侯友宜助攻+2關鍵逆轉戰局

▲侯友宜、趙少康力挺葉元之。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）



記者崔至雲／新北報導

「大罷免」首波落幕，備受關注的新北市立委葉元之最終未遭罷免，成為此次政治戰役中的一大意外。原先無論藍綠陣營、外界輿論，甚至部分基層組織，都預判葉元之極可能落馬，結果卻出人意表。藍營人士認為，最主要的轉折點，在於綠營支持者於後期罷免行動趨激進，甚至出現數起街頭衝突事件，不僅引發藍營反彈，也讓部分中間選民感到反感；此外，葉也在最後階段不斷與選民接觸，甚至最後幾天新北市長侯友宜與戰鬥藍領袖趙少康接連出馬，將選戰焦點重新拉回政黨表現與政績檢驗，成功淡化個人爭議。

從結果來看，葉元之能保住席次，背後可能涉及多重因素。前述激烈衝突畫面，包括葉元之街頭宣講時遭言語辱罵、吐口水，甚至肢體推擠等場景，透過媒體與社群平台擴散後，不僅喚起藍營支持者的危機感，也可能催動部分原本冷靜觀望的中間選民出門投票，形塑出意料之外的逆勢動能。

另一方面，葉元之在罷免案成案後並未消極防守，反而積極應戰，幾乎每日走訪基層。雖然外界對他地方組織能力多有批評，但在連續數週的密集接觸下，仍逐漸拉抬聲勢。面對過去備受爭議的「方姓助理逝世案」，他也改變策略，在投票前透過臉書發出長文詳述細節、回應質疑，試圖重建信任，穩定自身的基本盤。

最關鍵的「最後一哩路」，藍營支援明顯到位。據了解，罷免案通過後，新北市長侯友宜親自致電或拜訪地方仕紳，逐一拜託議員和里長幫忙葉元之。雖然不少人對葉仍抱持觀望或嘲諷態度，但看在侯的面子上，最終點頭出力。新北市多位議員陪同掃街助陣，地方實力派的議員曾煥嘉更一連舉辦三場政策說明會，每場都人潮滿滿，場面熱絡。

侯友宜本人也多次主動提議站台相挺，從親子活動到政策說明會，至少參加四場以上。選前一天大雨滂沱，侯仍三度冒雨陪同葉元之，從一早站路口、下班後掃街，到晚上夜市拉票，全力展現支持。據了解，開票當晚，侯還持續致電關心選情，這樣的力挺，對葉而言是強心針，也讓選戰氛圍逐步翻轉，成功穩住盤面。

此次結果反映出，罷免作為政治手段，其效應常取決於臨場氛圍與選民情緒。葉元之的未被罷免，不僅是一場個人選戰的突圍，也可能促使各政黨重新思考罷免策略與民意變化間的關係。

▼侯友宜、趙少康力挺葉元之。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）





