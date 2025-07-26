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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「盧媽三子」挺過罷免！　盧秀燕輔選成關鍵「為更上一層樓奠基」

▲台中再贏一次,盧秀燕,廖偉翔,羅廷瑋,黃健豪。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕與廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪。（圖／記者白珈陽攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣史上最大規模罷免案結果出爐，藍營以24:0打出漂亮「全壘打」，讓喊得震天價響的「大罷免」成為民進黨的政治失分。當中，外界特別關注的「盧媽三子」台中選區的羅廷瑋、廖偉翔與黃健豪，也順利挺過這波罷免風暴。對台中市長盧秀燕來說，她在罷免投票前三天請假全力輔選，為三子奠定反罷的勝利基礎，更為她未來政治生涯更上一層樓打下最關鍵的一役。

「這三位新科立委能在大罷免中站穩，盧秀燕絕對是最大功臣。」東吳大學政治系兼任助理教授張元祥指出，羅廷瑋、廖偉翔與黃健豪都是首次進入國會的新兵，對問政節奏與地方經營都還在適應期，卻立刻面臨罷免壓力，風浪可謂空前。盧秀燕擔任市長之外，幾乎親自擔起了「政治導師」角色，從危機預警、戰略協調到幕僚資源調度，全程參與。

張元祥分析，盧秀燕的政治預判是精準的，當許多藍委對「大罷免」還半信半疑的時候，早在今年二月，盧秀燕就要台中三子進行民意調查，瞭解市政、立委滿意度以及罷免的民意態度，不僅盧秀燕本人定期、不定期找三子開會溝通意見，進行戰略指導，是各縣市起步最早的。

▲▼台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合體拍攝反罷宣傳片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

據悉，盧秀燕在此段時間，也指派核心幕僚擔任與三子間的聯繫，包含「氣爆直播」「施壓醫院」「凍結育嬰預算」等危機事件，都能立刻止血，避免爭議繼續擴大。盧秀燕全程守護，讓三子從原本紊亂的腳步，到大罷免末期逐漸拉開反罷的優勢，盧秀燕靠著高滿意度的市政成績，以及精準的政治預判，完全扮演好「政治媽媽」的角色。

不過，盧秀燕的工作還沒完成，接下來還有8月23日江啟臣、楊瓊櫻、顏寬恒的罷免案，這三位雖然都是沙場老將，但是政治意義更為重要，特別是「第二階段」罷免僅有七位藍委入列，每一個人承受的壓力絕對數倍於「第一階段」，盧秀燕要如何與三位老將搭配合作，顯然必須有另外一套運作模式。

不過，儘管第一階段，罷免戰役仍未結束，張元祥提醒，盧秀燕當然是國民黨2028重返執政的希望之一，也是下一屆國民黨主席熱門的人選，三子挺過大罷免當然是「面子之爭」，但是對盧秀燕而言，如果未來要更上一層樓，恐怕還將面臨三大考驗，其一，過去盧秀燕默默經營地方，盡量避開兩岸、國防、外交等重大政治爭議，但是未來如果盧秀燕要擔任下屆黨主席，這些敏感的問題恐怕都需要盧秀燕直接表態。

第二，如果盧秀燕擔任下屆黨主席，就必須承擔2026的提名、整合、資源以及選戰勝負，而且這是黨主席年底上任後就必須立刻面對的問題，恐怕沒有太多的時間可以學習整理；最後，盧秀燕如果要成為藍營2028年的共主，除了要處理藍白合作的「深水區」問題外，也必須面對民進黨撲天蓋地全面的檢視，2024殷鑑不遠。「國政思考深度」、「危機處理能力」、「個人形象魅力」仍是盧秀燕必須加強的課題。

▲盧秀燕。（圖／記者白珈陽攝）

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