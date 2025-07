罷免洪孟楷未成功　罷免團體喊：這不是一場失敗

▲洪孟楷日前出席北北基反惡罷團結大會。(資料照/記者李毓康攝)



大罷免投票今(26日)下午4點開票,新北第一選區立委洪孟楷以超過2萬票差距,加上同意罷免票未達法定門檻,罷免案未通過。對此,罷免團體「罷洪!!刻不容楷」粉專稍早發文表示,或許此刻,有些人心中感到挫敗,甚至有些許不甘。但我想大聲地說:「我們又沒輸!」

罷洪!!刻不容楷全文如下:

各位親愛的夥伴們,大家晚安!

或許此刻,有些人心中感到挫敗,甚至有些許不甘。但我想大聲地說:「我們又沒輸!」

這不是一場失敗,我們只是行使了公民的權力,而剛好,這次多數出來投票的公民們,他們選擇了相信立法院的黑箱沒問題,選擇了對那些爭議法案無所謂。

既然國家的主人已經做出了決定,那麼,這份「共業」我們就一起承擔。沒什麼好哭的,真的。因為我們絕不會因為一場公民運動不如人意,就此放棄我們所珍視的民主自由!

台灣人就是天生反骨,我們的血液裡流淌著對不公的反抗精神。只要我們認為不公不義,我們就一定會反抗到底!我們已經付出了努力,我們已經站出來了,所以,我們問心無愧。

我曾經說過,罷免是一種態度。就像你今天因為一段感情被背叛、被拋棄,你會因此哭到死,從此自暴自暴棄嗎?不!我們不會。相反地,我們會從中汲取教訓,不論是需要改進、努力的地方,還是更深入地認識自己,學習如何更了解人心。

在反抗惡勢力的這條路上,我們才剛剛開始。

這麼多人覺醒了,不是嗎?這麼多人願意勇敢地站出來,這不是一件非常光榮的事情嗎?我們得到了這麼多願意與我們一同向前走的夥伴,不是嗎?這才是我們真正的收穫!

台灣曾經歷過漫長的戒嚴時期,我們的民主也是無數先驅們自願成為後人的踏腳石,才讓我們一步一步走到現在這個地方。就算有惡勢力企圖侵蝕、甚至毀滅我們得來不易的民主,難道我們就因為這一次的民意展現不如預期,就此退縮,任人宰割嗎?

我拒絕!

是的,我們即將面對更艱難的情況。是的,我們很可能會在路上失去一些夥伴。我們甚至很可能需要再一次地發動民主運動。但是,只要我們的精神猶在,只要我們心中的信念不滅,我們就永遠還有希望!

最後,送給大家《魔戒》中甘道夫的一句話:「All we have to decide is what to do with the time given to us。」我們所需要做的,就是決定如何善用上天賦予我們的時間。

不論是深入研究如何打破同溫層的壁壘,還是開始策劃更完善的民防機制,今晚,讓我們好好休息一天。

明天,我們繼續戰!謝謝大家!

新北第一選區罷免洪孟楷 領銜人

方柏翔 敬上



罷免團體指出,洪孟楷當選後背離選民期待,屢屢配合黨意支持國會擴權法案,並參與推動爭議性「壯世代專法」,且在立法院多次凍結、刪減國安與民生預算,包括教育、體育及國防支出,引發部分民眾反感。

另外,洪孟楷雖曾獲評為「優質立委」,但也多次因爭議言行引發批評,在立院肢體衝突事件中指控民進黨立委勒頸與攻擊,以及2025年罷免說明會中使用「台灣地區」一詞,被質疑親中政治立場。