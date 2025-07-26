罷免洪孟楷未成功　罷免團體喊：這不是一場失敗

▲洪孟楷日前出席北北基反惡罷團結大會。（資料照／記者李毓康攝）



記者彭懷玉／台北報導

大罷免投票今（26日）下午4點開票，新北第一選區立委洪孟楷以超過2萬票差距，加上同意罷免票未達法定門檻，罷免案未通過。對此，罷免團體「罷洪！！刻不容楷」粉專稍早發文表示，或許此刻，有些人心中感到挫敗，甚至有些許不甘。但我想大聲地說：「我們又沒輸！」

▲罷免洪孟楷團體 。（資料照／記者崔至雲攝）



罷洪！！刻不容楷全文如下：

各位親愛的夥伴們，大家晚安！

或許此刻，有些人心中感到挫敗，甚至有些許不甘。但我想大聲地說：「我們又沒輸！」

這不是一場失敗，我們只是行使了公民的權力，而剛好，這次多數出來投票的公民們，他們選擇了相信立法院的黑箱沒問題，選擇了對那些爭議法案無所謂。

既然國家的主人已經做出了決定，那麼，這份「共業」我們就一起承擔。沒什麼好哭的，真的。因為我們絕不會因為一場公民運動不如人意，就此放棄我們所珍視的民主自由！

台灣人就是天生反骨，我們的血液裡流淌著對不公的反抗精神。只要我們認為不公不義，我們就一定會反抗到底！我們已經付出了努力，我們已經站出來了，所以，我們問心無愧。

我曾經說過，罷免是一種態度。就像你今天因為一段感情被背叛、被拋棄，你會因此哭到死，從此自暴自暴棄嗎？不！我們不會。相反地，我們會從中汲取教訓，不論是需要改進、努力的地方，還是更深入地認識自己，學習如何更了解人心。

在反抗惡勢力的這條路上，我們才剛剛開始。

這麼多人覺醒了，不是嗎？這麼多人願意勇敢地站出來，這不是一件非常光榮的事情嗎？我們得到了這麼多願意與我們一同向前走的夥伴，不是嗎？這才是我們真正的收穫！

台灣曾經歷過漫長的戒嚴時期，我們的民主也是無數先驅們自願成為後人的踏腳石，才讓我們一步一步走到現在這個地方。就算有惡勢力企圖侵蝕、甚至毀滅我們得來不易的民主，難道我們就因為這一次的民意展現不如預期，就此退縮，任人宰割嗎？

我拒絕！

是的，我們即將面對更艱難的情況。是的，我們很可能會在路上失去一些夥伴。我們甚至很可能需要再一次地發動民主運動。但是，只要我們的精神猶在，只要我們心中的信念不滅，我們就永遠還有希望！

最後，送給大家《魔戒》中甘道夫的一句話：「All we have to decide is what to do with the time given to us。」我們所需要做的，就是決定如何善用上天賦予我們的時間。

不論是深入研究如何打破同溫層的壁壘，還是開始策劃更完善的民防機制，今晚，讓我們好好休息一天。

明天，我們繼續戰！謝謝大家！

新北第一選區罷免洪孟楷 領銜人

方柏翔 敬上



罷免團體指出，洪孟楷當選後背離選民期待，屢屢配合黨意支持國會擴權法案，並參與推動爭議性「壯世代專法」，且在立法院多次凍結、刪減國安與民生預算，包括教育、體育及國防支出，引發部分民眾反感。

另外，洪孟楷雖曾獲評為「優質立委」，但也多次因爭議言行引發批評，在立院肢體衝突事件中指控民進黨立委勒頸與攻擊，以及2025年罷免說明會中使用「台灣地區」一詞，被質疑親中政治立場。