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社會 社會焦點 保障人權

人夫控「被2男輪流綠」求償60萬　妻：他先撩妹還喊一起洗澡

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子外遇2男，人夫氣炸向法院求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一對同為軍方任職士官長的夫妻，離婚後互控侵害配偶權，丈夫指控妻子在婚姻期間與2男子發生婚外情，讓他綠光罩頂，怒求償60萬元；妻子則反控丈夫長期與異性有不當往來，寫了切結書仍不斷外遇。法院審理後認定雙方均有不當行為，但妻子確有外遇事實，最終判決妻子應賠償丈夫20萬元。

判決書指出，該對怨偶於2012年5月4日結婚，育有2名子女，但婚姻於2024年9月30日以調解離婚收場。人夫指控，妻子在2023年8月間，分別與2男子出遊並發生性行為，嚴重侵害其配偶權，因此向法院求償60萬元精神慰撫金。

妻子則反駁，丈夫在婚姻期間多次與異性有不當對話，甚至簽署過「不再外遇」切結書，但屢次違反承諾。她表示，兩人早已分居，感情破裂，且離婚調解時已約定互不追究婚姻期間的爭議，認為丈夫提告違反協議。

法院審理後確認，妻子確實與2男發生婚外情，侵害丈夫的配偶權。不過，法官也發現該名人夫在婚姻期間曾與多名女性有曖昧對話，包括「好想抱抱妳」、「一起洗澡」等內容，顯見其對婚姻忠誠度亦有不足。

此外，法院認定離婚調解僅放棄「離婚損害賠償請求權」，不影響丈夫基於「侵權行為」的求償權利，因此妻子主張「已和解免責」並無理由。

法官審酌雙方經均在軍分擔任士官長、認為妻子應與兩名外遇男子，各賠償丈夫20萬元，但因人夫已與其中一人和解，另一人也已賠償2萬元，最終判定妻子只須再各賠償10萬元。

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