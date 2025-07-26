嫌腳踏車太慢！男偷機車衝13公里外名店　爌肉飯還沒嗑完就被逮

▲彰化一名男子到鹿港偷機車去吃爌肉飯遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名47歲無業謝姓男子，平日以單車代步，23日前往鹿港，看到一輛未拔鑰匙機車，當場騎走，得手後第一件事不是躲藏，而是直接衝去13公里外的伸港鄉福安自助餐店狂嗑爌肉飯，沒想到飯都還沒吃完，警察就找上門，讓他當場傻眼，只好認栽，短短30分鐘，機車歸回原主，謝男則因竊盜罪嫌送辦。

事情發生在鹿港鎮廖厝里，被害人於23日中午12點半發現停在自家門口的機車被陌生人騎走，雖然聽到聲音衝出來想攔人，但竊賊早已揚長而去，只好趕緊報警。頂番派出所員警獲報後立刻調閱監視器，並訪查附近居民，鎖定竊賊特徵和行車路線展開追查。

▲彰化一名男子到鹿港偷機車去吃爌肉飯遭逮。（圖／警方提供）

員警沿線追蹤，不到半小時就在伸港鄉中興路二段的福安自助餐前發現被偷的機車。進店一看，果然發現一名體型特徵與竊賊吻合的謝姓男子，正津津有味地大口吃著爌肉飯。警方上前盤問時，謝男一開始還想狡辯，但面對監視器畫面和被害人指認，最後只好乖乖認罪，飯都還沒吃完，就被上銬帶回派出所。

鹿港分局長黃世德大力讚許員警高效率破案，同時提醒民眾：「警力有限，民力無窮！」若發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並盡量記下嫌犯的外型、穿著、交通工具等特徵，協助警方快速破案。