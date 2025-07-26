妻離家幫忙開餐廳阿姨竟跑了！　夫被放生17年心寒離婚

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小花（化名）婚後來台與他同住，過沒多久就說要去協助開餐廳的阿姨，後來竟然一去不回，等到他發現異狀前往查看，這才發現餐廳早已歇業，妻子也已經離台，如今夫妻倆分居長達17年，他也決定放下這段婚姻，並向法院訴請離婚。

▲小花婚後說要去協助開餐廳的阿姨，後來卻直接離家不歸。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他與小花2004年間在台灣辦理結婚登記，小花從泰國來台與他同住，但夫妻生活才過沒多久，小花就以「要協助在台開餐廳的阿姨」為由離家，起初小花還會返家看一看，一段時間之後卻人間蒸發了，就連電話也不接。

人夫發現異狀之後，親自前往「阿姨的餐廳」一探究竟，結果餐廳早已歇業，他進一步查詢，這才知道小花早已離開台灣，夫妻倆至今已經分居長達17年，他自認遭到惡意遺棄，因而決定向法院訴請離婚。

小花經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官表示，經查，小花確實已經在2008年離境，之後未再入境台灣，這段期間她從未與人夫聯繫，顯然已經沒有維繫婚姻的意願，兩人的婚姻關係確實存在難以維持而得請求離婚之重大事由，而且男方非唯一有責的一方，最終裁定准許人夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。