林德福宣布罷免不通過！感謝雙和鄉親擋下惡罷

▲國民黨立委林德福，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市第9選區（永和、中和17里）國民黨立委林德福罷免案今（26）日進行投票，林德福稍早自行宣布罷免失敗，藍營再守住一席。林德福發表感言表示，雙和鄉親勇敢站出來，用手上的選票，表達自己堅定不移的聲音；擋下這場荒謬的惡霸，這不是一場罷免，而是全台大型的惡意政治操作。

林德福稍早在臉書發表感言指出，這段時間對雙和鄉親是一個煎熬漫長的過程，謾罵、造謠、衝突、撕裂…等，讓每一位基層民眾都備受壓力和疲憊。

林德福直言，他始終相信，這是一個關鍵的時刻，雙和鄉親勇敢的站出來，用手上的選票，表達自己堅定不移的聲音「我們擋下這場荒謬的惡霸，這不是一場罷免，而是全台大型的惡意政治操作。」

林德福稍早出席新北市國民黨黨部記者會，他發表感言時強調，這次結果非常的清楚，所有百姓鄉親大家眼睛很雪亮，他們最需要的是一個國家領導人如何福國利民，如何經濟提升、兩岸和平，從政的人要清廉，國家才有希望。

林德福指出，為什麼在第一階段受罷所有委員能夠全壘打，能夠全部過關？這就是很多鄉親、老百姓都有明智的抉擇，他們就是希望國家安定，很多能源政策包含關稅、稅率、匯率等，那些都當下應該解決，但政府卻在空轉內耗，老百姓真的看不下去。

林德福說，我們今天受罷，既然已經過了，我們也呼籲賴總統、和現在的行政院院長，你們好好為人民、為社會、為國家，真心真誠做事，我相信這才是人民要的。他也強調，未來在整個國會運作會更團結，來造福所有全國老百姓，只要福國利民的都會做。

▲立委林德福反罷免造勢，立法院長韓國瑜站台，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

新北市第9選區過往就被外界視為藍營票倉，71歲的林德福在地深耕多年，除擔任七屆立委，過去也曾任台北縣永和市長、永和市民代表，在永和擔任公職時間逾30年；而在國民黨中也曾擔任副祕書長、立法院黨團書記長，資歷豐富。

林德福罷免案由雙和罷免團隊「無限清林」提出，領銜人朱約信指控林德福涉推親中法案、毀憲擴權、濫刪預算、問政表現不佳，更因無所作為使選區發展長期停滯，令人難以信服。

罷免案通過門檻為「有效同意票數多於不同意票數」，與「同意票數達原選區選舉人總數四分之一以上」2要件，根據中選會公布新北市第9選區(永和區、中和區泰安里等17里 )投票人數23萬7380人，25%門檻為5萬9345人。