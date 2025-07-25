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鏽蝕鐵板害陸戰隊上士踩空摔斷脊椎　海軍司令部國賠235萬確定

▲陸戰隊烏坵守備指揮部是全島作戰指揮中心。（圖／記者林健華攝）

▲海軍陸戰隊烏坵守備指揮部，因一塊鏽蝕鐵板，造成蘇姓上士摔斷脊椎。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

駐守金門烏坵的海軍陸戰隊蘇姓上士，2021年間在營區踩到一片鏽蝕鐵板，因而摔入底下約一層樓高的廢棄坑道中，脊椎壓迫性骨折，治療後仍疼痛不堪。蘇男起訴請求國家賠償253萬餘元，一審判准111萬餘元，二審加碼改判235萬餘元。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴確定。

本案發生於2012年3月2日，當時擔任金門烏坵保修分隊擔任副分隊長的蘇男，正在營區內整理光化庫房。為了丟棄垃圾、廢土，蘇男步行經過庫房旁之坑道孔洞，當時孔洞上僅覆蓋一塊鏽蝕鐵板，又遭泥土覆蓋，結果他踩到鐵板時，鐵板瞬間損壞變成陷坑，害他踩空，直接從約一層樓高的孔洞墜落摔落底部的坑道地面。

蘇男因此受有腰椎第一節壓迫性骨折，10天後就返台至國軍高雄總醫院進行骨泥灌注手術治療，迄今仍需長期持續治療，未完全復原，時常感到疼痛不堪，受有精神上相當之苦痛。蘇男認為管理營區的海軍司令部疏未修補鐵板，也沒有設置警告標誌，管理上有疏失，因此請求賠償253萬4,579元。

法院審理時海軍司令部拒絕賠償，辯稱事發的坑洞與蘇男當時要去丟垃圾的方向相反，坑洞附近草叢高約4、50公分，蘇男行走時本應提高警覺，蘇男與有過失。另外海軍司令部也質疑事發現場周邊無監視器、也沒他人目睹經過，反而是蘇男在烏坵期間常因腰背疼痛到部隊醫務所就診，蘇男是否真因踩空鏽蝕鐵板而摔傷，頗有疑問。

但一審法院審理後，認定海軍司令部有疏失，判准國賠111萬餘元。案件上訴第二審，高等法院審理時，發現該坑洞長100公分、寬60公分，垂直到下方坑道地面高約250公分，面積與深度不小，足以讓數名成人陷入其內，卻僅以1片鏽蝕鐵板覆蓋洞口，不僅無法支撐一定重量，周遭也沒有圍起或設置警告標誌，顯然會影響往來行人安全，海軍司令部確實具有疏失。

因此高院計算，蘇男因本次意外造成勞動力減損19％，以當時月薪7萬餘元，計算到65歲退休年齡為止，損失182萬餘元，另外再加上2萬餘元的醫藥費、50萬元精神慰撫金，高院二審改判准國賠235萬5,512元。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴確定。

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