國3逆向2死車禍！駕駛狂飆55Km不停　竹山段迎面撞休旅車喪命

▲國道3號南向244.5公里2死車禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、游瓊華、劉人豪／南投雲林連線報導

國道3號南向244.5公里今（26）日發生死亡事故，61歲男駕駛從中埔路段約300公里處逆向北上，於1時45分在南向244.5公里處與一部25歲男子駕駛的南向車輛發生對撞，造成2人當場死亡。

▲駕駛拋出車外倒在地上。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

警方指出，26日凌晨1時許獲報於國道三號南向中埔路段有車輛逆向北上，經派遣巡邏車於竹崎交流道攔查不停後，再派遣工務段工程車於南雲交流道攔查，該車亦拒不停車，於1時45分在南向244.5公里處與一部南向車輛發生對撞，造成逆向車輛61歲男駕駛送醫不治、順向車輛25歲男駕駛則當場死亡，共計造成2人死亡，雙方酒測值待檢察官相驗鑑定。

警方表示，逆向車輛駕駛之行為容有違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款(在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛)之規定，應處汽車駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

警方呼籲用路人如於高速公路行駛途中發覺自己逆向行駛，請立即靠邊停車找尋較安全之處所避難，並開啟危險警告燈，同時於上游擺放車輛故障標誌，車上人員趕緊下車找尋安全處所等候，並撥打110或1968請求協助。