豪雨彈攻擊9縣市　專家示警：劇烈易致災

▲嘉義縣豪雨特報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風影響，氣象署針對嘉義等9縣市發佈豪大雨特報。氣象專家吳德榮提醒，午後小範圍劇烈降雨容易致災。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週一(26至28日)受「季風環流」影響，西半部有局部陣雨或雷雨，伴隨較大雨勢，東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日沿海偶有強陣風，各地區氣溫為：北部25至32度、中部25至33度、南部22至34度、東部23至33度。

▲最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)30日20時模擬圖顯示，季風環流的西南風進入台灣附近，大氣不穩定。（圖／洩天機教室）



下週二至週五(29至1日)季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，為中南部多雨型態，有局部陣雨或雷雨，午後影響範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，易致災、應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

最新(26日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」及最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖皆顯示，「柯羅莎」在關島北方海面，持續增強中，主要偏北而行，對台無影響。