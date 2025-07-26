體育老師上課一半「下身大出血」！確診大腸癌　竟是這習慣害的

▲一名生活習慣健康的體育老師，上課上到一半下身大出血。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

大腸癌連續21年蟬聯國人十大癌症死因前三名，且有年輕化趨勢。中醫師郭大維分享一案例，一名愛運動、飲食清淡的男性體育老師，因長年愛吃燒烤且忽略家族病史與醫囑，竟在某天上課時下身大出血，緊急就醫檢查後，赫然確診大腸癌已是第四期。此案凸顯即使生活習慣看似健康，若存有特定飲食偏好或家族病史，仍需提高警覺並定期篩檢，以免延誤治療時機。

中醫師郭大維在《健康零距離》節目中指出，一位原本固定前來針灸的男性體育老師，有段時間未再回診，直到再次見面時，發現他身形明顯消瘦、面容憔悴，經詢問後才得知，原來他已罹患大腸癌，並且剛完成相關治療。這突如其來的消息，讓醫師感到震驚，也更加警覺現代人面對癌症的潛在風險。

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▲一名生活習慣健康的體育老師，上課上到一半下身大出血。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



該名體育老師向郭大維醫師回憶發現癌症的驚險過程。某天在上課時，他從椅子上站起身，下身竟開始大量出血，現場學生目睹後都驚慌不已。他原先以為只是痔瘡問題，但因出血不止，便緊急叫救護車送醫。在急診進行大腸鏡檢查後，結果卻出乎意料，醫師當場宣告他罹患大腸癌，且已是第四期，病情之嚴重令人始料未及。

郭大維醫師進一步剖析該老師罹癌的原因。雖然他熱愛運動、飲食也盡量少油少鹽，堪稱「健康寶寶」，卻有個戒不掉的壞習慣「酷愛燒烤食物」。儘管這名體育老師會仔細去除燒焦部分，以為這樣就沒問題，但高溫烹煮仍會產生致癌物質，長期累積對身體造成負擔。此外，體育老師不但有大腸癌家族病史，自身還曾罹患鼻咽癌，早是高風險族群，醫師也曾提醒40歲後需定期做大腸鏡，但他卻遲遲未執行，等到出現症狀時，已經相當嚴重。

事實上，台北市衛生局曾提醒，初期的大腸癌大都沒有症狀，最常見的是排便習慣改變，出現腹瀉、便秘，或是大便大不乾淨的感覺，以及糞便帶血或形狀異常、腹部經常脹氣或絞痛等。若是這種症狀持續出現，務必要留意自身的身體情況。