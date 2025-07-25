呂捷批國民黨數典忘祖　「忘了孫中山說可罷免、忘了蔣中正說要反共」

▲歷史老師呂捷。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，儘管外頭下著大雨，仍湧入大批人潮，約晚間8時許，中山南路已封路。歷史老師呂捷致詞時表示，國民黨常說台灣人數典忘祖，但國民黨才真的數典忘祖，總理孫中山說人民有選舉、罷免、創制、複決；他們忘了蔣中正說要反共，人家說罷免是仇恨動員，沒有啊！我們很快樂、很愉悅，準備明天走進投開票所蓋下我同意。

呂捷表示，明天就要投票，這次讓高雄人當前輩，2020年我們曾經投過一次，在一段時間，只要有人跟高雄人說「發大財」，會以為他是在罵人，但高雄人之後用手中的票證明大家的素質跟水準，台北人也做得到！

呂捷坦言，自己不喜歡參加選舉場合，但跟罷團在一起的時候，發現很多事情，電視上很多名嘴說他們有拿錢，但有拿錢的話不會這麼熱情，他們不管颳風下雨，都在街頭宣揚大罷免，看到他們會心疼，從一月到現在已經半年，真的辛苦了。

呂捷指出，台灣是可愛也善良的國家，也是最值得驕傲的民族，我們面對的是全世界人口最多、經濟第二、軍事第三的國家，動不動就有共機開過來，但台灣股市再創新高，台灣人是最勇敢民族，人家說罷免是仇恨動員，沒有啊！我們很快樂、很愉悅，準備明天走進投開票所蓋下我同意。

呂捷表示，國民黨常說台灣人數典忘祖，但國民黨才真的數典忘祖，總理孫中山說人民有選舉、罷免、創制、複決；國民黨說台灣人數典忘祖，但他們忘了蔣中正說要反共！這次剿共剿匪不用拿槍，只要蓋下同意就好，大罷免大成功！