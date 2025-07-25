三重環河陸橋增無障礙設施　侯友宜：打造友善親水環境

▲侯友宜25日出席「三重區環河陸橋新建電梯及陸橋改善完工啟用活動」。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為打造河濱公園無障礙的友善環境，新北市政府持續增設水岸電梯及無障礙牽引道，市長侯友宜今（25日）出席「三重區環河陸橋新建電梯及陸橋改善完工啟用活動」，他表示，環河陸橋經優化改善後，大幅提升民眾往返堤內外的便利性，未來持續增設水岸電梯，讓新北市成為友善的親水城市。

▲新北市府為了讓更多人親近河濱公園並考量各族群的需求，積極打造無障礙友善設施。

「河濱公園是城市的肺，也是市民的遊樂園」，侯友宜指出，新北市轄內河濱公園面積共1382公頃，擁有廣闊的綠地及多樣化的設施與遊具，如寵物公園、棒壘球場、模型飛機比賽場地及原民射箭場等，是民眾休憩的好去處，市府為了讓更多人親近河濱公園並考量各族群的需求，積極打造無障礙友善設施，至今已完成第15座水岸電梯，讓孕婦、長者、身心障礙者及自行車騎士往返堤內外更安全、便利，市府持續設置無障礙設施，讓每一個人都能享受優質的水岸環境。

高灘處說明，優化工程涵蓋環河陸橋的整修及外包板重施作；市區側增設無障礙電梯，採用茶色玻璃外觀降低梯間溫度，整體兼具美觀及安全；河濱側則增設越堤坡道，坡道斜率為1:12，確保通行無障礙，歡迎民眾帶著家人至河濱公園享受河濱自然景色。

▲環河陸橋經優化改善後，大幅提升民眾往返堤內外的便利性。