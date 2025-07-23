遭撞國光客運車齡9年無異狀　司機轉開大客車3年

▲國光客運在新北萬里遭砂石車衝撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市萬里區今(23日)上午8時許發生重大事故，一輛滿載40名旅客的國光客運遭砂石車衝撞，雙方車頭全毀，造成1死、14傷。根據公路局資料顯示，國光客運事故車輛車齡9年，今年10月將定檢，駕駛和車輛沒有未結案違規，司機取得職業大客車駕照3年，目前駕照狀態正常。

今(23)日上午8時許，新北市萬里區景美路磚廠公車站牌前，發生砂石車打滑衝到對向撞國光客運重大車禍，國光客運車頭全毀，1名39歲游姓男乘客命危送基隆長庚治療後傷重不治，另有2人重傷、12人輕傷。

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依據新北市政府消防局訊息，該起車禍有15人送醫，1人OHCA、2人重傷、12輕傷，其中送往基隆長庚救治有4名、衛服部基隆醫院3名、金山台大醫院2名、汐止國泰醫院2名、萬芳醫院3名、內湖三總1名。

根據公路局監理資料顯示，該輛國光客運車輛「KKA-8176」牌照狀態為繳銷重領，出廠日期為2016年10月，車齡已經9年，下次定檢日為2025年10月17日，目前並未有未結案的汽燃費和交通違規罰單。

至於國光客運該車陳姓駕駛，駕照狀態正常，2022年9月7日取得職業大客車駕照，取得駕駛資格3年，駕照有效日至2027年10月31日，下次審驗日為2025年10月31日、定期訓練有效日至2025年9月14日，目前沒有未結案的交通違規，吊註銷狀態顯示正常。

國光客運總經理任季男表示，該車當時是客滿的，旅客約有40人，司機也受傷送醫，根據車站初步回報，當時砂石車轉彎時速度相當快撞過來，車上疑似運載鋼筋相當重，煞不住，衝撞力不小，國光客運有投保和保險，會按照相關規定處理，對旅客都會負責。