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【廣編】SEALY席伊麗床墊進駐桃園機場！攜手環亞機場貴賓室打造全球首發「SEALY LOUNGE席伊麗尊榮房」

▲▼SEALY,席伊麗,桃園機場,環亞機場貴賓室,SEALY LOUNGE席伊麗尊榮房。（圖／業者提供）

▲「SEALY LOUNGE席伊麗尊榮房」跨界合作為Sealy席伊麗再度領先業界，強強聯手積極拓展機場貴賓服務的環亞機場貴賓室集團(Plaza Premium Lounge)，將五星級飯店等級的床墊體驗帶入機場貴。

圖、文／Sealy席伊麗提供

全球頂級床墊品牌Sealy席伊麗於2025年6月宣布與環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge）合作，於桃園機場第二航廈推出全球首發的「SEALY LOUNGE 席伊麗尊榮房」。環亞貴賓室內17間單雙人房全面採用Sealy飯店規格床墊，讓旅客在出發或轉機時享受宛如五星級總統套房的舒眠體驗。這次合作也同步拓展至上海浦東遨途機場酒店，進一步把頂級舒適延伸至北亞旅遊市場。

Sealy以百年來不斷創新、結合骨科專家研發的鈦合金彈簧聞名，是許多國際五星級酒店如澳門威尼斯人、新加坡濱海灣金沙、台北嘉佩樂的指定品牌。近年更透過跨界合作，如桃園青埔Sealy影廳、樂天棒球場包廂等，把舒適睡眠帶進日常生活與娛樂場域。

為慶祝SEALY LOUNGE啟用，Sealy推出「豪享睡眠饗宴」活動：即日起至8/31期間，購買電動床即贈環亞貴賓室體驗券；試躺並留下五星好評還可抽體驗券。憑2025年購床憑證，還可享桃機環亞貴賓室及訂房8折優惠。這個夏天，Sealy邀您從家中到機場，體驗無縫接軌的尊榮旅程。

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