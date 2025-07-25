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1掃把1買菜車！新城8旬嬤連23年掃街道　自製煙灰缸守護環境

▲▼黃奶奶連續23年毎日清晨打掃新城鄉街道。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼23年來毎日清晨都可看到黃奶奶打掃街道的身影。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5點，在花蓮新城老街上總會出現一個矍鑠的身影，一名8旬的清瘦老嫗揮動著竹掃把，原本亂葉散布的老街，在老嫗經過時，瞬間還原整潔清雅的原貌。

家住新城村博愛路的83歲老太太黃貴美，原本是新城鄉衛生所的護理師，60歲退休後清閒在家，卻耐不住無法忍受髒亂的收納控，於是自發地加入新城衛生所志工，掄起掃帚，推著裝著垃圾袋的買菜車，無償地掃遍新城國小、新秀分隊、新城林務局及新城警分局周邊的馬路，凡是橫躺在馬路上的榕樹葉、樟樹葉、松針鬚…等，皆被一掃而空。

▲▼黃奶奶連續23年毎日清晨打掃新城鄉街道。（圖／新城警分局提供，下同）

日前，小老太太黃貴美因感於新城村中山路、信義路上每日都會夾雜一些菸屁股，極為礙眼，不堪其擾，因為這些都是來新城分局、林務局、新城郵局洽公的民眾隨意所扔，為杜絕後患，黃貴美特地向新城派出所表示，她近日會在分局圍牆外設置1個DIY的貓砂盆菸灰缸，特向駐地派出所報備。

▲▼黃奶奶連續23年毎日清晨打掃新城鄉街道。（圖／新城警分局提供，下同）

黃奶奶獨具匠心自製的貓砂盆煙灰缸。

新城派出所年輕的警員聽見年齡相當奶奶的黃貴美自願裝設1個貓砂盆菸灰缸，紛紛讚嘆並表示期待黃奶奶的傑作。

數日後，黃奶奶在新城鄉衛生所陳平靜護理師的配同下，在新城分局圍牆外擺設了1個由5圈輪胎堆疊起來的創意個性的架子，上面又放了1個堆滿沙子的魚盆，整個就像一個舒服的貓砂盆，架高約100公分，恰好是菸癮者順手熄菸的順手高度，匠心獨具。

▲▼黃奶奶連續23年毎日清晨打掃新城鄉街道。（圖／新城警分局提供，下同）

新城警分局員警對黃奶奶自願裝設貓砂盆菸灰缸，紛紛比讚。

除此之外，黃奶奶又在圍牆上張貼「守護花蓮，不留餘蒂」、「無菸環境，違者最高罰一萬元」的標語與布條，萬事俱備，巧思兼具，果然立即就收到奇效，地上完全看不到一截的菸屁股了。

每天5點，直至8點，一年365天，連續23年，一支竹掃把，一簍買菜車，黃奶奶最美的身影仍優雅地漫步在新城老街上，為新城書寫無償卻又無價的可貴精神。
 

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