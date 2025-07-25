遊日注意！箱根山「4天狂震69次」　氣象廳示警：注意火山活動



記者吳美依／綜合報導

日本旅遊勝地、神奈川縣箱根山地震活動異常頻繁，7月20日起短短4天內，以蘆之湖南部為震央的地震暴增至69次。儘管專家研判火山噴發風險低，氣象廳仍維持火山爆發警戒1級（留意活火山），呼籲民眾密切關注火山活動的未來發展。

《日本放送協會》（NHK）報導，箱根山近期地震頻繁，23日晚間更發生規模3.7地震，箱根町等地測得震度2搖晃，是近期最明顯的一次。

日本氣象廳監測資料顯示，這波地震群主要集中在蘆之湖南部區域，震央位置與10年前噴發的大涌谷火山口有一定距離。值得注意的是，大涌谷周邊並未偵測到地震活動增加的跡象，地殼變動等各項火山監測數據也維持穩定狀態。

神奈川縣「溫泉地學研究所」研究課長萬年一剛表示，「從地震波形特徵及空間分布來看，這次活動較可能與斷層運動有關，與火山活動關聯性較低。」他同時指出，火山氣體排放情況未出現明顯變化。

儘管專家評估風險低，日本氣象廳仍將箱根山的火山爆發警戒維持在1級（留意活火山），提醒民眾持續關注，並警告大涌谷地區仍存在小規模突發性噴發的可能性，火山口附近高溫噴氣與有毒氣體也仍有潛在威脅，呼籲遊客切勿輕忽。

箱根山為複式火山，海拔1438公尺，是富士箱根伊豆國立公園重要組成部分，大涌谷則為約3000年前最後一次大規模噴發所形成的火山口，該區域以溫泉勝地和蘆之湖美景聞名，每年吸引大批國內外觀光客造訪。

