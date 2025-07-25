力拚「保5」催到最後一刻！　蔣萬安明陪北市五藍委投不同意票

▲台北市長蔣萬安頻頻陪同藍委站路口反罷免。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免決戰最後24小時，投票日將在明（26日）登場，台北市長蔣萬安昨日火力全開，穿著輕便雨衣站上街頭，接連為自家立委助陣掃街催票，一天跑兩場，下午先在中山區陪王鴻薇，晚間7點又趕到信義區，與徐巧芯同台現身，彷彿開啟「影分身模式」全力衝刺反罷免。蔣萬安明天也規劃要分別陪同5席藍委投票，凝聚團結氣勢，強力催出不同意票。

北市藍委「保5」是蔣萬安重中之重，因此提前啟動「最強母雞」輔選，尤其台北市第三選區的王鴻薇一直都是罷免備受關注的焦點，罷免團體「山除薇害」的陸空戰搭配窮追猛打，王鴻薇也正面迎擊，過去在此區連任多次的蔣萬安在最後階段幾乎天天和王合體拜票，粗估至少15次，「守住王鴻薇就是守住蔣萬安」可見藍營對此區的重視和壓力。

據悉，蔣萬安明天投票時將用行動展現對5位藍委的支持，已經安排分別陪同5席藍委投票。依照目前規劃，蔣萬安明早8時，將先到自己的本命區中山、北松山選區，陪同立委王鴻薇投票，緊接著，8時35分再陪同松信立委徐巧芯投票；蔣萬安隨後將再趕往港湖區，在9時10分陪同立委李彥秀投票，9時55分再去大安區陪立委羅智強投票，10時35分，蔣萬安再趕往文山區陪同立委賴士葆投票。而蔣萬安自己，則是會在11時30分回到自己的戶籍地投票所投票。

只是今年第7號颱風「范斯高」正式生成，是否會影響26日的罷免投票，引發民眾關注。對此，蔣萬安日前受訪時強調，「全台北市全力總動員，無論如何，風雨無阻，出門投不同意罷免。」