直擊／罷團724上凱道　活動開始前20分鐘就湧入破萬人潮

▲罷團「迎向成功 凱道晚會」。（圖／翻攝阮俊達臉書）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免首波投票倒數2日，罷免方反共護台聯盟今（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，除各地罷團外，導演王小棣、陳世杰、作家楊双子、影帝陳慕義、教師葉霸等人也會出席宣講，表演卡司則有金曲獎「最佳單曲製作人」謝銘祐、滅火器等。而活動表定7點開始，現場雖雨勢不小，但集會開始前，就湧入大批人潮，人潮已經湧到後方交通車道，主辦單位初估破萬。

反共護台聯盟表示，24日凱道舉辦晚會，延續上週7/19重返青島的熱情，號召所有公民站出來，一同迎向成功的最後一哩路。而投票前一晚，各罷團將回到各自選區，以「遍地開花、為民主守夜」的形式，但在台北濟南路、台中市區都將有大型晚會。

聯盟發言人表示，今晚也將邀請到知名導演王小棣、作家楊双子，等人上台宣講，晚會將從晚上六點半進場，呼籲民眾可由中山南路、景福門方向進入。聯盟表示，這將是7/26投票前最大型的集會，希望所有公民們在下班、吃完晚飯後，都能前往凱道，一同迎向成功的最後一哩路，展現公民要改變國會的力量。

聯盟指出，至於有關7/25投票前一晚，聯盟在與各地罷團溝通的結果，將讓所有罷團回到自己的罷區做最後動員催票，將以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動。而在台北的濟南路也還是有晚會，屆時將以直播連線的形式，與各地罷團的活動進行串聯，此外，台中市區於建成路與振興路口舉辦大型晚會，聚集台中罷團的力量。