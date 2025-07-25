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學霸醫挺罷免「我不是藍不是綠，我是對的」！4萬人讚：快來抄答案

▲▼文山南中正民代與「文山退葆」罷團首次大集結，包含立委吳沛憶、台北市議員簡書培、劉耀仁、趙怡翔、王閔生最後關頭總動員路口催票！呼籲726罷免親共立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

▲大罷免投票將在明日登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

大罷免進入倒數，首波投票將在7月26日登場，地方政治氣氛日益緊繃，整形外科醫師陳克剛表態，支持罷免行動，建中畢業後就讀台大醫學系，一路以來都是第一志願，就是因為「我不選錯答案」，呼籲大家站出來，「同意罷免就是台灣的正確答案。」

整形外科醫師陳克剛在Threads發文，呼籲民眾站出來罷免不適任的立委，聽到有人說他是支持綠營，他搖頭，「我不是藍的，也不是綠的，我是對的，我是屬於你如果發現你的答案跟我不一樣，你要改的那種人。」

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陳克剛指出，高中時就讀建中，之後就讀台大醫學系，畢業後在整形外科工作，一路走來都是第一志願的原因，「就是我不選錯答案，同意罷免就是台灣的正確答案。」他也補充，「我很會開刀，而且我台大醫科一次就考上。」

貼文曝光，超過4萬名網友點讚，「而且學長台大醫科沒有重考，一次就上」、「同樣身為建中台大畢業，我也必須要說我們真的都是對的」、「好兇好喜歡」、「第一次抄學霸答案有點緊張」、「這就是以前班上我最討厭的那種同學，但是對完答案以後，他是對的」、「這位醫生不是學霸而已，是真的會開刀的醫生，不像那個考三次的誰誰誰」、「生平不作弊的，但這一次就抄你答案」。

不過也有網友認為，「我也是建中台大。學歷沒什麼了不起。不需要太狂」、「我最討厭炫耀學歷的，台大了不起喔」、「建中、台大醫科只能說明自己很會讀書而已，除了讀書還有什麼專長說來聽聽」。

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