川普突襲聯準會！白宮證實總統將親自造訪

▲美國總統川普將到訪聯準會。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普近日再度強化對聯邦準備理事會（Fed）的關注，根據白宮公布的行程，他在當地時間24日將造訪聯準會，儘管尚未透露具體細節，但外界普遍認為，川普此舉與對Fed貨幣政策的不滿有關。

川普過去多次在公開場合批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的政策方向，尤其對其未積極調降利率深感不滿，甚至直接形容鮑爾是「反應遲緩的失敗者」。儘管外界盛傳川普可能藉機要求鮑爾下台，白宮官員則強調，目前並無打算提前解除鮑爾的職務，其任期預計將於2026年5月屆滿。

對於聯準會制度是否應檢討，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示有必要重新審視。不過，他隔天接受訪問時則語氣轉為保守，表示目前沒有理由要求鮑爾立刻辭職。

在聯準會的獨立性成為政治焦點的同時，金融市場也出現波動。美股24日開盤漲跌互見，道瓊工業指數受到特斯拉（Tesla）和IBM等企業財報疲弱影響，一度下挫逾300點。然而，Alphabet財報表現亮眼，有效提振投資人信心，帶動標普500與那斯達克指數雙雙刷新歷史新高。

針對特斯拉股價大幅下挫引發的市場關注，川普也迅速在其社群平台Truth Social發文闢謠，否認外界有關他將撤銷對馬斯克企業補貼的傳聞。他強調，希望馬斯克及所有美國企業都能蓬勃發展，並表示「企業表現越好，美國就越強」，此番言論被視為對特斯拉釋出善意，以穩定市場情緒。